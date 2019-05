Ekspertene har stor tro på Celestial Gamings stjernespiller, «Sharp» (bildet), men holder likevel en knapp på Nordavind. Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

Slik spår ekspertene at League of Legends-finalen i Telialigaen ender

Ekspertene har spådd utfallet av League of Legends-finalen i Telialigaen, og tror Celestial kan ha mulighet til å yppe seg mot Nordavind.

Magnus Knutsen / Gamer.no

Etter en usedvanlig spennende og uforutsigbar Telialiga-sesong er det klart for sesongens endelige oppgjør mellom Celestial Gaming og Nordavind 25. mai. Kampen spilles på Meet Ullevaal som en del av Oslo E-sportfestival.

Før det begynner har vi etterspurt spådommer fra flere spillere i ligaen, deriblant Riddles Ivar «Reflect» Bråstein og Trikkens Andreas «Yupwulf» Brustad, som begge tapte i semifinalene, og må se på finalen fra sidelinjen.

Vi har også hørt med Fact Revolutions Noman «Nomi» Ahmad og caster Håkon «Pøbel» Gabrielsen om hva de tenker om sesongens siste oppgjør.

Tror på reprise av kampen lagene spilte i tredje serierunde

Etter å ha lidd kraftige nederlag mot Nordavind i både siste runde av seriespillet, og i semifinalen, virker Riddles Bråstein til å ha klar respekt for Nordavind.

Ivar «Reflect» Bråstein. Foto: Tor-Steinar Nastad Tangedal/Gamer.no

– Jeg tenker meg at Nordavind tar finalen ganske greit. Jeg tror Celestial kan vinne et par kamper, men isåfall kommer de til å bli veldig jevne. Det skjer sannsynligvis bare hvis Nordavinds bot-lane har en dårlig dag, og om Celestial har med seg «Eskii». Jeg ser ikke for meg en realistisk måte Celestial kan knuse nexuset til Nordavind tre ganger, tror han.

Tidligere i sesongen plukket Nordavind opp Bor «Kektz» Jersan i rollen som top-laner, noe Bråstein ser på som en viktig faktor i lagets suksess. Han åpner likevel for at Celestial kan ha en sjanse om de benytter Jørgen «Hatrixx» Elgåen, som stilte som top-laner for laget i semi-finalen.

– Jeg tror «Ploxy» og «Kektz» kommer til å løpe vekk med kampen. Hvis Celestial skal ha en sjanse til å vinne eller ta mer enn en kamp mot Nordavind så må de nok bruke både «Hatrixx» og «Eskii». Jeg tror det blir en reprise av kampen deres i runde tre, skal jeg være ærlig.

Nordavind mer strukturert

Streamer og caster Håkon «Pøbel» Gabrielsen, som har fulgt ligaen tett gjennom sesongen, mener i likhet med Bråstein og Brustad at det kommer til å bli et krevende oppgjør for Celestial.

Håkon «Pøbel» Gabrielsen. Foto: Privat

– Jeg vil tro at Celestial har muligheten til å kunne ta en kamp av Nordavind ved å spille rundt botlanen deres, som jeg vil si kanskje ser svakest ut, men i bunn og grunn er Nordavind et såpass strukturert og og godt lag at de vinner nok denne ganske enkelt, avslutter Gabrielsen.

Også Brustad ser ut til å holde en knapp på Nordavind i det kommende oppgjøret.

– Jeg tror Nordavind er det beste laget på papiret. De har spilt sammen en lang stund nå, er alle veldig gode individuelt, samtidig som de har en god trener og er veldig strukturerte. Jeg tror egentlig det beste Celestial kan håpe på er å få med seg en kamp, de kommer til å merke at de ikke har med seg «Hatrixx».

For at Celestial skal kunne ta kamper i finalen ser Brustad til Anders «Sharp» Lilleengen, som kom inn som jungler for Celestial i siste halvdel av seriespillet.

– Serien kan likevel bli jevn med tanke på at Celestial har «Sharp», som er en veldig smart spiller, og en god leder. Jeg tror det skal veldig mye til for at Celestial vinner, men om det skal skje må det være «Sharp» som får laget foran tidlig, og deretter leder dem til seier.

«Sharp» blir avgjørende

I likhet med Brustad mener Ahmad at «Sharp» kan bli avgjørende for Celestials sjanser i finalen.

Noman «Nomi» Ahmad. Foto: Privat

– Hadde du spurt meg om hvilket lag som kom til å vinne før jeg fikk vite at det er «Sharp» som skal spille for Celestial, hadde jeg svart tre-null til Nordavind uten tvil. Men «Sharp» er en såpass god og erfaren spiller at han gjør alle på laget sitt både bedre og smartere, sier han, før han legger til.

– Nordavind har de bedre spillerne i flere av rollene, men jeg har et håp om at «Sharp» klarer å ta pokalen med seg hjem sammen med Celestial-gutta.

Forklaringen på hvordan «Sharp» og laget skal kunne klare å slå Nordavind, mener Ahmad ligger i Celestials pro-aktive spillestil.

– Nordavind har en mye mer kontrollert stil, som ofte er bra, men hvis de havner bak så føler jeg at de sliter med å komme seg tilbake i kampen. Samtidig gir Celestial deg aldri en pause, de beveger seg alltid pro-aktivt, og er alltid på deg, avslutter Ahmad.

