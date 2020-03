VIKTIGE KAMPER: Kaptein Stine Bredal Oftedal og resten av håndballjentene har chartret et fly til Montenegro senere i mars. Der skal de spille kvalik for tomme tribuner. Foto: Bjørn S. Delebekk

Corona-kaos rundt OL-kvalik i håndball: – Vil kontakte IOC

Håndballjentene må spille foran tomme tribuner i Montenegro, mens håndballherrenes OL-kvalik kan bli flyttet ut av Norge - dersom ikke IOC aksepterer å droppe hele kvalifiseringen.

Det opplyser håndballpresident Kåre Geir Lio overfor VG, etter å ha sittet i møter med fem andre kvalikarrangører og Det internasjonale håndballforbundet (IHF) i Basel onsdag formiddag.

Det er frykt for spredning av coronaviruset som setter en stopper for tribunefesten i henholdsvis Montenegro og Trondheim.

Utgangspunktet var som følger:

De norske håndballjentene skal møte Montenegro, Romania og Thailand til OL-kvalik i perioden 20. til 22. mars, der de to beste nasjonene får plass i sommerens mesterskap i Tokyo.

– Denne kvaliken går, slik det ser ut nå, etter planen, men foran tomme tribuner, sier Lio til VG.

I så fall slipper håndballjentene den heksegryten Montenegro er kjent foran.

Håndballgutta møter på sin side Brasil, Chile og Sør-Korea i perioden 17. til 19. april. Disse kampene spilles i Trondheim Spektrum.

– Hva gjelder herrekampene, så vet vi ikke så mye ennå. Men tomme tribuner blir det uansett. Det kan være aktuelt å flytte kampene bort fra Norge dersom vi ikke kan ta imot spillerne fra Sør-Korea.

HÅNDBALLPRESIDENT: Kåre Geir Lio, her i 2015. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Får de som har kjøpt billetter refundert disse?

– Jeg er ikke kjent med detaljene her ennå, men vi må oppføre oss bra og jeg kan ikke tenke meg annet enn at billettene blir refundert, sier Lio.

For å gjøre situasjonen enda mer spesiell, så tar man nå kontakt med IOC med spørsmål om de vil akseptere at verdensrankingen benyttes for å avgjøre OL-plasser. I så fall blir det ikke kvalik i det hele tatt.

– Verdensrankingen vil være 95 prosent treffende, mener Lio.

– Situasjonen virker uoversiktlig?

– Ikke uoversiktlig. Men det er plundrete. Vi tar det veldig trinnvis. Det var et godt møte, der vi ble enige om å henvende oss til IOC. Og så får vi se hvor raskt de makter å svare, sier Lio.

Tokyo-OL går av stabelen i perioden 24. juli til 9. august 2020.

Publisert: 11.03.20 kl. 14:33

