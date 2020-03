BANKERKUSK: Vidar Hop kusker talentet Mons, som står med fem strake seirer etter pause. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: To klare V75-bankere

Både Mons og High Into The Sky er soleklare V75-bankere på Bjerke Travbane i kveld og får stå ugarderte.



Mons blir hovedbankeren.

– Bø-traveren jakter sin femte strake seier. Han var uheldig og galopperte i en Kriterie-kvalifisering i fjor, men er ferd med å ta ting tilbake nå, sier VGs travekspert, Anders Olsbu, som også lar High Into The Sky stå udekket.

– High Into The Sky gikk skoløs og med amerikanervogn for første gang sist. Det ga en overlegen seier. Kommer ut med samme utstyr nå, sier Olsbu.

Dagens banker:

Mons (V75-1) er den beste hesten. 4-åringen bør enkelt ta sin femte strake uten uhell.

Dagens luring:

Brid Arne (V75-5) fikk ikke feste i årsdebuten sist. Ikke glem at han ble femte i Kriteriet i fjor.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 240 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2625 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer to V75-bankere til Bjerke Travbane i kveld. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2100ma)

4 MONS

____________

11 Dronning Af Sola

9 Salte Odin

6 Hof Loyd

2 Birk Rapp

7 Tangen Bjørg

1 Maris Rappfot

10 Super Melis

8 Nesvik Balder

5 Birk B.B. Remin

12 Rapp Rauen

3 Torø Jo

Løpet:

Mons er overlegent den beste hesten. En soleklar banker.

Favoritten:

Mons har vært meget bra til fire strake seirer. De tre første vant han helenkelt, mens han fikk litt kamp av en klart forbedret Tors Spik sist. Bø-traveren viste også kapasitet i fjor. Da feilet han på startsiden og gjentok i siste sving. Gikk likevel fint til mål og travet 1.29,9, som uplassert. Møter relativt enkel motstand her, og uten uhell bør han vinne lett.

Outsiderne:

Salte Odin har en del å gå på. Antonsen-traveren har ikke villet ta i for fullt. Sist satt attpåtil ørehetta fast. Står til for et fint ryggløp og kan ende på trippelen, om han er litt skjerpet.

Luringen:

Dronning Af Sola har ikke startet siden oktober i fjor, men rapporteres fin i trening. Har gått 1.32 i hurtigarbeid. Nest sist tapte hun kun for gode Voje Piril i et unghestserieløp. Gangen før endte hun uplassert i en hoppekriteriekvalifisering. Hoppa tapte mye fra start, men reparerte bra. Gangen før var det kun Havglimt som ble for god. Så hun har en del inne og skal regnes med en god trippelsjanse på sitt beste.

Startsiden:

Mons er flink fra start og kan sitte tidlig i tet. Av de øvrige er Hof Loyd best i gang, men han slipper nok uansett til favoritten.



V75-2 (2100ma)

7 VÄSTERBO DAZZEL

5 LIKEIT OR LEAVEIT

9 COPIKO

1 INDIANA FORTUNA

4 ODD SPECIAL GIRL

3 SOPHIA FRECEL

2 Alice Road

6 No Regrets Pellini

8 Emma Frost

Løpet:

Seks hester peker seg litt ut i dette hoppeløpet, og det er relativt jevnt dem i mellom.

Favoritten:

Västerbo Dazzel satt fast i sin siste start på Eskilstuna og holdt greit fra dødens gangen før. Vant fra samme posisjon femte sist. Kommer nå ut i regi av Elise Kristine Holt og kan være ytterligere forbedret. 4-åringen står sjanseartet til langt ute på vingen, men klaffer det bare litt med posisjonene, kan hun vinne på direkten.

Outsiderne:

Copiko kommer ut etter litt pause. Gikk flere bra løp i fjor og er ikke så verst på sitt beste. Står til for et fint løp og kommer ut skoløs bak nå. Jeg tror neppe Michael Larsson kommer til Norge uten litt ambisjoner. Hoppa er en av flere som kan vinne.

Luringen:

Likeit Or Leaveit står med tre smultringer på rad, men har hatt en del utur. Sist kom hun ikke inn i løpet fra køen, men fikk trafikkproblemer i de to foregående løpene. Fjerde sist tapte hun kun for en meget god Dior Vincent. Klaffer det bare litt kan hun ta en etterlengtet seier.

Startsiden:

Odd Special Girl er kjapp fra start, men har raske Sophia Frecel på innsiden. Hun kan løse bra på sitt beste. Indiana Fortuna, Likeit Or Leavit og No Regrets Pellini er heller ingen sinker.



V75-3 (2160mv)

7 VALLE GROM

2 TANA FAXEN

1 KOLBU KÆSJ

6 SPIKLASSE

4 TENK NÅ DINA

____________

3 Mila

5 Eilert

8 Missingmyr Stjernen

Løpet:

Fem hester peker seg ut i dette vesle feltet.

Favoritten:

Valle Grom gikk flere gode løp i fjor. Vant totalt seks løp og er mer enn god nok på sitt beste. Per Johansen-traveren kommer nå ut etter tre måneders pause og trenger muligens løp i kroppen. 5-åringen står uansett fint til i springspor. Er rask fra start og fra tet stiger sjansene. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Tana Faxen var litt rullette sist, da ikke balansen var helt optimal. Han ble speedet ned oppunder mål. Har gått mange gode løp for Thomas Engbakken Sukkestad og skal regnes igjen. Har et trangt spor, men bare han kommer feilfritt av gårde, bør han kjempe i fremste rekke.

Kolbu Kæsj sto på flott til annen bak en meget opplagt Bokli Stjernen sist. Og var kun knepent slått av Solmyr Arvid, som sto 20 meter foran, gangen før. Avsluttet bra fra køen tredje sist og var kun slått av Hof Blesen og Tana Faxen. Står til for et fint løp og skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Spiklasse var uheldig og feilet bort en tredjeplass bak Løv Teddy og Kaptein Kuling sist. Hadde gått en lav 1.26-tid ellers. Med det løpet i kroppen etter pause, kan han ventes ytterligere forbedret. Steinseth-traveren har imidlertid kun vunnet tre ganger på 67 forsøk hittil i karrieren og er ikke lett å få inn på bestilling. Men feilfritt og på sitt beste er det ikke umulig.

Startsiden:

Valle Grom er kjapp fra start, står fint til i springspor og kan fort stikke til tet. Tenk Nå Dina og Tana Faxen er normalt raske, men begge har trukket trange spor og vil nok ikke få om samme fart fra start, som ellers.



SENTRAL: Frode Hamre er som vanlig godt forspent i V75-spillet. Han kjører VG-bankeren High Into The Sky. I stallansattserien har har forhåndsfavorittene Given og Ghandi B.R. I tillegg kan han vinne med Likeit Or Leaveit, som har hatt en del utur i sine siste starter. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (1609ma)

3 HIGH INTO THE SKY

__________________

6 Kamperhaugs Dina

5 Ursula Horse

2 S.M.K. Spirit

7 Magic Tile

8 Ingemar Palema

4 Zenit Sun

1 Sunrise Yankee

Løpet:

High Into The Sky vinner dette Summer Meeting-løpet, om han er like god som sist.

Favoritten:

High Into The Sky overtok etter 500 meter sist og var siden overlegen. Gikk skoløs og med amerikanervogn for første gang. Står fint til spormessig og med samme innsats, vinner normalt Hamre-traveren igjen.

Outsiderne:

Kamperhaugs Dina årsdebuterer. Er veldig rask fra start, men har noen raske på innsiden. Så det blir muligens at hun blir tatt opp fra start. Klaffer det med rett ryggløp, skal hun regnes med en fin trippelsjanse. Skulle hun havne i dødens, blir det straks verre.

Luringen:

S.M.K. Spirit avsluttet bra til annen bak Clint Classic og Gukko Raw, henholdsvis sist og tredje sist. Er bra fra start og skulle han få ryggen på favoritten, kan han meget vel få annen. Bør uansett være sikret et fint løp.

Startsiden:

Ursula Horse og Kamperhaugs Dina er nok de raskeste, men også S.M.K. Spirit er kjapp. Hight Into The Sky er heller ingen sinke og kan sitte tidlig i tet om han blir offensivt kjørt.



V75-5 (2100ma)

1 PER B.

4 BIRK STØVERN

9 BRID ARNE

6 HORG MIO

10 Turbo Teddy

__________________

3 Kul Stilling

7 Nattbris

2 Tøffe Tora

11 Krita

8 Ruskeli Svarta

5 Langlands Teddy

Løpet:

Fem-seks hester kan rekke her.

Favoritten:

Per B. har vært bra i det siste og har stabilisert seg en del. Stordal-traveren har vunnet 8 av 17 forsøk hittil i karrieren, men er ikke helt travsikker. Blir normalt overflydd og er avhengig av at det løser seg. Gjør det først det, er han god nok, vel og merke feilfritt.

Outsiderne:

Birk Støvern har vært flink til to strake seirer. Møter skjerpet lag og autodebuterer. Tapte kun knepent for Horg Mio fjerde sist. Jager nå sin tredje strake.

Luringen:

Brid Arne fikk ikke feste sist og feilet seg bort direkte. Hesten ble femte i Kriteriet i fjor. Hadde muligens blitt fjerde uten den korte galoppen på oppløpet. Så kapasitet finnes i massevis. Er mer enn god nok, om han er tilbake i toppslag.

Startsiden:

Kul Stilling er kjapp og kan ta føringen i første omgang. Utfordres først og fremst av Langlands Teddy, men han tar neppe en lengde på en feilfri Kul Stilling.



V75-6 (2100ma)

1 GIVEN

7 Ghandi B.R.

5 Harbour Eightysix

9 Two To Tango

6 Vivienne

8 Forza Rapida

10 Gigolo N.L.

_________________

4 Knight Classic

11 Daarom Well

3 Pyrechept

2 Veggie Hanover

Løpet:

Jeg setter to Hamre-travere først i serien for de stallansatte.

Favoritten:

Given holdt knepent unna for en meget tapper N.Y. Lovemelikeyoudo sist. Gangen før ble hun overflydd, men overtok etter 500 meter og vant lett. 4-åringen er ganske bra fra start. Klarer hun å forsvare sporet, kan løpet være kjørt. Sjanseartet ellers.

Outsiderne:

Harbour Eightysix avsluttet bra i kulissene sist etter litt hinder og kan være ytterligere forbedret med det løpet i kroppen etter pause. Skulle han klare å overfly favoritten, ka h muligens holde helt inn. Kolnes-traveren var meget god ved flere anledninger i fjor og er ikke ufarlig.

Luringen:

Ghandi B.R. ble toer bak stallkameraten Spicy Boss fra dødens sist. Burde kanskje vært litt hvassere. Gangen før feilet han i striden i et løp New Talisman vant. Tredje sist kom han sterkt tilbake etter galopp. Feilfritt og på sitt beste, kan han kjempe i toppen. Men det kan bli en tung tur fra et sjanseartet spor.

Startsiden:

Given er flink fra start, men kan bli utfordret av Harbour Eightysix og Vivienne. Forza Rapida er heller ingen sinke, men står ytterst bak bilen.



V75-7 (2100ma)

1 SPRETT ODIN

4 HORGEN LYNET

3 BEST RUGGEN

9 STENSVIK MARTIN

8 Tyri Loke

__________________

6 Kiro Bia Balderina

10 Lome Gant

5 Kolnes Tom

2 Mjølner Spik

7 Vetle Petter

Løpet:

Jeg prøver fem hester i V75-avslutningen.

Favoritten:

Sprett Odin fortjener en seier etter å ha blitt toer i fire av sine fem siste starter. Han gikk vel sitt livs løp sist da han kun tapte for meget gode Professor Ø.K., etter å ha sluppet til ham i første sving. Yppet seg litt til slutt, men ble avvist. Det var første gang ut i Helgestad-regi. Løser han like bra nå, kan han forsvare sporet. Da blir det nok å sitte foran. Han kan lede hele veien til en velfortjent seier. Skal uansett regnes.

Outsiderne:

Horgen Lynet er nok den beste hesten, men han er litt tynt jobbet etter behandling og treneren ligger litt lavt. Men det er uansett farlig å avskrive ham i dette laget.…Stensvik Martin sto på fint til annen bak Stumne Fyr og Lykkje Borka fra tet sist, med press underveis. Gangen før tapte han kun for Valle Mattis, som sto 20 meter bak. Står til for et fint smygløp og er aktuell blant de tre igjen.

Luringen:

Tyri Loke kommer ut etter pause og i Geir Flåtens regi. Hesten har gått 1.26,5 over sprintdistanse i trening og virket fin på det. 7-åringen er rask ut, men det kan koste mye å komme seg foran. Men viser han seg fra sin beste side er det ikke umulig.

Startsiden:

Sprett Odin er bra fra start, men vil bli utfordret av Kolnes Tom og Tyri Loke. Kolnes Tom skal nok uansett ha ryggløp over full distanse. Tyri Loke har åpnet i 1.18-fart tidligere og har mye fart under høvene.



