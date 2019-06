Idrettspresidentens grunnlønn ble offentliggjort fredag formiddag. Berit Kjølls grunnlønn blir rundt 40.000 kroner lavere enn hva Tom Tvedt hadde. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Kommentar

Behandlingen av NIF-sjefens lønn: Feighet satt i system

Det forrige styret ville gi idrettspresidenten i overkant av 300.000 kroner mindre i grunnlønn enn det Berit Kjøll nå skal få. Da er det PR-sminking å fremstille det som at Norges idrettsforbund har utvist «moderasjon».

Nå nettopp







Det er helt fair om man mener at jobben som idrettspresident er så krevende at godtgjørelsen må være 1,4 millioner totalt.

Men dersom man er av den oppfatningen, må det kunne forventes at man står for synet i en åpen og tydelig debatt. Det er dessverre ikke det som har skjedd rundt fastsettelsen av den nye presidentens lønn.

«Vi har måttet vise moderasjon», sa lederen av det såkalte «kompensasjonsutvalget» i NIF da summen ble lagt frem.

les også Dette blir idrettspresidentens nye lønn

Den uttalelsen er i beste fall upresis, og i praksis ren PR-sminke. Berit Kjøll får 150.000 kroner mindre enn Tom Tvedt hadde. Men det meste av dette handler om at forgjengeren fikk bostøtte, fordi det er praktiske forskjeller på Randaberg og Nesøya.

Selve grunnlønnen går imidlertid bare drøyt 40.000 kroner ned.

Bakteppet gjør prosessen ekstra rar. Det forrige idrettsstyret hadde diskutert seg frem til at idrettens øverste organ, idrettstinget, skulle engasjere seg i hva som er et rimelig og forsvarlig lønnsnivå i toppen.

Derfor ble det foreslått å legge ned nevnte kompensasjonsutvalg. Tanken var at det demokratiske organet skulle ta standpunkt til et viktig tema på vegne av norsk idrett, og ikke overlate det til tre enkeltpersoner.

Deretter var forslaget til idrettstinget å regulere presidentlønnen på nivå med en stortingsrepresentant, altså rett under millionen. Dette ville vært et reelt eksempel på moderasjon som kunne sendt et viktig signal til grasrota.

Men derfra og inn har det gått virkelig galt.

Først gikk ski og håndball, særforbund som selv har presidenter med svært høy lønn, til kamp for å beholde dagens system, med en særdeles tynn argumentasjon. Så ble det holdt en avstemning uten at det hadde vært noen videre debatt av noe omfang.

Vips, så var kompensasjonsutvalget beholdt, og forutsetningene for eventuelt å vedta en prinsipiell reduksjon av presidentlønnen borte.

Hva denne feigheten betyr i praksis, ser vi nå konsekvensen av. Det innebærer en ren ansvarspulverisering der Berit Kjøll får en mulighet til å la være å mene noe om egen lønn, og bare kan vise til hva utvalget landet på.

Det har hun selvsagt rett til å gjøre når ordningen er som den er. Men likevel hadde den nye presidenten nå en alle tiders mulighet til å ta et initiativ i sunnere retning. Hun kunne valgt å fronte at lønn som en stortingsrepresentant er mer enn nok for et verv i frivillig sektor, og at mer enn tre hundre tusenlapper årlig kunne komme godt med til å skape idrettsaktivitet.

Dette kunne gitt Kjøll en sårt tiltrengt omdømmeboost, etter at PR-kjøp i valgkampen på Norges håndballforbunds regning har gitt presidentperioden en humpete start.

Så skjedde ikke. Og det er litt trist.

Publisert: 28.06.19 kl. 13:55