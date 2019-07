VIKTIG SPILLER: Magnus Carlsen har i sin nye klubb Offerspill SK 41 delegater som er positive til avtalen Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

VG-måling: Helt dødt løp mellom Carlsen-siden og nei-siden før sjakk-kongressen

Av dem som er helt sikre på hva de skal stemme på sjakk-kongressen på søndag, er det nøyaktig like mange delegater som er for bettingavtalen som det er delegater som er mot. De som ennå er usikre kan dermed bli de som avgjør utfallet.

Nå nettopp







57 som er for. 57 som er mot. 32 som er usikre eller ikke vil si hva de skal stemme.

Det viser en undersøkelse VG har sendt ut til sjakklubbene i Norge om hvordan de stemmer i den mye omdiskuterte saken om hvorvidt sjakkforbundet skal inngå en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Basert på disse svarene er løpet altså så dødt som det kan være før søndagens sjakk-kongress.

Til sammen kan maks 283 personer stemme ved kongressen. VG har fått svar på hva 159, altså litt over halvparten, av disse tenker å gjøre. 13 av disse kommer ikke til å møte opp.

Hva de 124 som ikke har besvart undersøkelsen kommer til å stemme, har vi ingen indikasjon på.

Er sjakkstriden litt vel komplisert? Sjekk denne korte forklaringen!

Sjakkveteran: – ingen tvil om at det blir jevnt

Øystein Brekke, som i tillegg til å være æresmedlem i Sjakkforbundet og ha skrevet 15 bøker om sjakk, er en ihuga ja-mann i debatten om bettingavtalen synes på mange måter det er fint at det ser ut som om de som ennå ikke har bestemt seg kan bli avgjørende.

– At folk kommer på kongressen og er villig til å lytte til ulike argumenter og gjøre seg opp en mening basert på det, er veldig bra. Da fatter de en avgjørelse på best mulig grunnlag, sier Brekke til VG.

Han kommer selv til å arbeide aktivt for å få til et ja-flertall, og har god tro på at det kan gå.

– Men det er ikke noe tvil om at det blir jevnt, i hvert fall!

Det tilsier også de to lignende undersøkelser som den VG har gjort. Aftenposten har i sin undersøkelse fått et flertall til nei-siden, mens NRK har et flertall til ja-siden i sin undersøkelse.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Flertallet av medlemmene i styret til NSF ønsker å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

Kan avgjøres tidlig

I de 57 for-stemmene er Offerspills 41 delegater inkludert. Men det diskuteres fortsatt om Magnus Carlsens klubb faktisk skal få stemme.

Noe av det første som skjer på kongressen er at dette skal avgjøres. Dette blir fort en komplisert affære, for det fungerer på den måten at kongressen selv kan stemme over hvem som skal ha stemmerett. Men hvem som har stemmerett når de skal stemme over stemmeretten er det møtelederen som avgjør. Hva møtelederen lander på, er ennå ikke sikkert.

Hvis Offerspills delegater ender opp med å ikke ha stemmerett, ser det etter alle solemerker ut til at det blir vanskelig for ja-siden å få et flertall.

Publisert: 06.07.19 kl. 06:02