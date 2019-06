Kveldens travtips: En soleklar V75-banker

Ask Major har et gaveløp på papiret i kveldens V75-rebus. Wessel-traveren må ha et uhell for å tape.

Anders Olsbu

Ask Major er en soleklar banker.

– Ask Major møter ikke verre selskap enn sist og skal ha en solid vinnersjanse igjen. Da var han helt overlegen, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.