Opplysninger til VG: Northug avla positiv spyttprøve

Petter Northug skal ha avlagt en positiv spyttprøve da han ble stoppet av UP-patruljen torsdag kveld, ifølge VGs opplysninger.

UP-patruljen stoppet Petter Northug fordi de reagerte på en bil som kjørte i høy fart.

Han var da på vei hjem fra Trysil, hvor han hadde vært instruktør på en sommerskiskole for barn og unge.

Patruljen fattet på bakgrunn av undersøkelser og observasjoner på stedet mistanke om at 34-åringen var ruspåvirket.

Tidligere i uken ønsket ikke politiadvokat Silje Haugerstuen Bergsholm å kommentere spørsmål om det ble tatt spyttprøve av Northug etter råkjøringen, men VG får nå opplyst at han avla en positiv spyttprøve på stedet.

– Politiet ønsker ikke kommentere hvilke undersøkelser som er gjennomført, og som nevnt tidligere avventer vi svaret på analyseresultatet, sier påtaleansvarlig Karoline Ekeberg til VG.

VG har onsdag forsøkt å få en kommentar fra Petter Northugs forsvarer Halvard Helle, men han har ikke besvart VGs henvendelser.

Kan utføres på alle

Ifølge Oslo universitetssykehus kan ulike rusmidler påvises ved bruk av slike spyttprøver, og det tar kun minutter å utføre hurtigtester for å få ja/nei-svar på stedet.

En spyttprøve kan ifølge sykehuset gi falske positive og falske negative svar. Politiet har tidligere sagt at det var observasjoner og undersøkelser gjort av patruljen på stedet, som gjorde at man fattet mistanke om ruspåvirket kjøring.

SIKTET: Petter Northug er siktet for tre lovbrudd. Foto: Line Møller/VG

Northug ble deretter fremstilt for blodprøvetagning, og politiet gikk også til ransaking av 34-åringens bopel i Oslo, hvor de fant en mindre mengde narkotika. Northug har i ettertid selv innrømmet at det skal dreie seg om kokain, og ifølge VGs opplysninger skal det dreie seg om ti gram.

Spyttprøve Spyttprøve brukes til å påvise rusmidler og legemidler i spytt Mange legemidler og rusmidler kan påvises i spytt.

Testen kan tas av ikke-helsepersonell og tar kun noen få minutter å utføre. Det kan benyttes hurtigtester for ja/nei-svar på stedet.

Disse kan imidlertid gi falske positive og falske negative svar.

Innsending av spyttprøver til et laboratorium kan imidlertid gi sikker påvisning av over 30 legemidler og rusmidler.

Nye analysemetoder gjør det mulig å analysere for en rekke rusmidler og legemidler selv om det bare foreligger en liten mengde spytt i en prøve.

Spyttprøver viser seg for eksempel å være godt egnet til å påvise rusmidler og legemidler ved rusmiddelkontroller og i forbindelse med store forskningsprosjekter.

En rekke studier viser at spyttprøver kan benyttes til å påvise om en person har narkotiske stoffer og rusgivende legemidler i kroppen. Kilde: Oslo universitetssykehus Vis mer

Politioverbetjent i UP, Grethe Brennhovd Clausen, opplyser på generelt grunnlag at spyttprøver kan utføres på alle bilførere, på lik linje med alkometer.

– Det er ikke standard, men spyttprøve er et hjelpemiddel som noen patruljer har tilgjengelig, opplyser hun.

Oppfattes som samarbeidsvillig

34-åringen er nå formelt siktet for tre lovovertredelser: To brudd på veitrafikkloven og ett narkotikalovbrudd. De to første er for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen og for å ha vært ruspåvirket under kjøringen, den siste for brudd på straffelovens paragraf 231 for å ha oppbevart narkotika.

TAUET INN: Dette er Jaguaren som Northug ble tatt for råkjøring med. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Påtaleansvarlig Ekeberg opplyser at den videre etterforskningen mot den tidligere skistjernen vil vise om det er grunnlag for at siktelsen blir ytterligere utvidet, men at den per i dag er slik den lød mandag.

Hun ønsker ikke å kommentere om eller eventuelt når Petter Northug skal avhøres. Hun opplyser at de oppfatter ham som samarbeidsvillig og at de har en god dialog med hans forsvarer.

Dette vet vi om Jaguaren til Petter Northug:

– Jeg ønsker ikke å gi detaljer rundt hvilke etterforskningsskritt politiet har gjennomført eller skal gjennomføre, utover at vi etterforsker saken på ordinær måte for å belyse hva som har skjedd.

– Uvanlig med ransaking

Clausen i UP forklarer at dersom politiet har grunn til å tro at det har foregått ruspåvirket kjøring kan det utføres en tegn- og symptomtest.

– Hva skal til for at mistanke om ruspåvirkning deretter skal kunne føre til ransaking?

– Ransaking hjemme utføres med hjemmel i straffeprosessloven og ikke veitrafikkloven. Ransaking av hjemmet krever sannsynlighetsovervekt (skjellig grunn til mistanke) om en straffbar handling som kan medføre frihetsstraff.

Trafikkjurist og tidligere UP-sjef Leif N. Olsen påpeker at ransaking av bopel etter mistanke om ruspåvirket kjøring ikke er vanlig.

– Da må det være mistanke om at det er en narkotikaforseelse utover det å ha kjørt ruspåvirket. Det er helt uvanlig når det er en utkjøringssak. Det må være noe annet enn selve ruskjøringen. Det kan være en opplysning fra vedkommende eller annen mistanke som utløser det, sier Olsen.

Denne videoen filmet av en VG-leser viser bilen til Petter Northug som har blitt stoppet av politiet:

Publisert: 19.08.20 kl. 21:50

