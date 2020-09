REKKER LANGT: Matteo Berrettini har gjort kort prosess med sine to motstandere i US open så langt. Lørdag møtes italieneren og Casper Ruud i tredje runde av Grand Slam-turneringen i New York City. Foto: Frank Franklin II / AP

Han er Casper Ruuds gigantutfordring

Casper Ruud (21) blir bokstavelig talt stilt mot en overmann på den andre siden av nettet i nordmannens historiske tredje rundekamp i US Open lørdag.

Nå nettopp

Italieneren Matteo Berrettini (24) er nær en gigant (196 centimeter høy) sammenlignet med Ruud, den første norske tennisspilleren som har vunnet to singlekamper i Grand Slam-turneringen i New York City. Faren Christian Ruud spilte seg frem til andre runde to ganger, i 1997 og 1999.

– Han vil absolutt være favoritt, men jeg tar gjerne den matchen igjen, uttalte Casper Ruud i et intervju vist på Eurosport etter at han torsdag avanserte fra andre runde i US Open - etter et nytt drama på hardcourt-dekket.

US Open vises direkte på Eurosport.

les også Ruud videre etter nytt US Open-drama: – Jeg kan takke serven min

Casper Ruud refererte til det faktum at han slo Matteo Berrettini i Det åpne franske mesterskapet i fjor - i tre strake sett – på sitt favorittunderlag grus.

Matteo Berrettini kopierte Casper umiddelbart etter at Norges tennisyndling hadde seiret på en slags teknisk knockout:

Italieneren har totalt brukt fire timer og åtte minutter på å ta seg til tredje runde oppgjøret mot Ruud, som på sin side har brukt fem timer og 49 minutter. Det er imidlertid ikke bare den effektive spilletiden som skiller de to. Berrettini er, stilt overfor Ruud, en kjempe.

Duellen lørdag kan gjerne karakteriseres med klisjeen «David mot Goliat».

Roma-fødte og Monte Carlo-bosatte Berrettini er singleranket som nummer åtte i verden. I årets coronaamputerte utgave av US Open er han seedet som nummer seks. Casper Ruud er ranket 37 i verden og seedet som nummer 30 i US Open.

Ruud har deltatt i US Open to ganger tidligere, men aldri gått videre fra første runde.

Han innledet relativt svakt mot Mackenzie McDonald (ranket 243) i første runde for fem dager siden:

Berrettini tok seg til semifinalen i US Open i fjor. Han tapte for 10 år eldre Rafael Nadal. Det var ikke overraskende, men italienerens opptreden og innsats ble beskrevet som et gjennombrudd for ham - etter en batalje preget av harde slag, harde server og «firepower» fra begge sider av nettet.

Mens Matteo Berrettini har spilt inn rundt 40 millioner kroner i premiepenger, kan Ruud ifølge US Opens hjemmeside vise til 17 millioner kroner. Likevel spørs det om ikke den fysiske forskjellen mellom de to vil være mest iøynefallende.

les også Svensk tennislegende spår Ruud-sensasjon

Matteo Berrettini er 196 centimeter høy og veier ifølge offisielle tall 95 kilo.

Casper Ruuds mål: 183 centimeter/73 kilo.

Det innebærer en stor styrkeforskjell, som bokstavelig talt gir utslag i serven:

Berrettinis er målt til 206 kilometer i timen i snitt. Casper Ruud har ifølge denne VG-saken fra mars forbedret sin radikalt. Tennisekspert og tennisforbundets sportssjef Øivind Sørvald mener snittfarten på Ruuds serve nå er «opp mot» 200 kilometer i timen. I kampen mot Roger Federer (38) i French Open i mai i fjor (tap i tre strake sett) servet han bitte litt hardere enn sveitseren.

Topphastighet på Ruuds serve var 201 kilometer i timen, snitthastigheten på førsteserven hans 183 kilometer i timen.

Publisert: 05.09.20 kl. 11:44

Les også