FEMTE FORSØK: Propulsion var med i Elitloppet for femte gang sist søndag og lyktes endelig å vinne. I sulkyen: Örjan Kihlström. Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY

Norsk fagblad avslørte svensk skandale: – Kutter nerve så hesten ikke skal føle smerte

Det er full granskning etter at Propulsion vant Elitloppet og innkasserte tre millioner kroner. Den niårige superhesten skal ha fått kuttet nerver i frambeina så den ikke kan føle smerte.

Elitloppet er det største travløpet i Sverige og også et av de store i Europa. Søndag var svenskene elleville av begeistring over at populære Propulsion og trener Daniel Redén – i sitt femte forsøk – skulle lykkes med å vinne.

– Skulle det vise seg at alt blir 100 prosent verifisert, kan det komme til å påvirke resultatene til Propulsion, sier Maria Croon, direktør i Svensk Travsport, på V86-sendingen.

Det vil i så fall være dramatisk, for hesten har kjørt inn 35 millioner kroner i Europa. I ytterste konsekvens må resultatlistene gjøres om i alle løpene som Propulsion har gått.

Hesten er amerikanskfødt, og norske Trav- og galoppnytt har avslørt at Propulsion skal ha blitt såkalt «nervesnittet» mens den var i Nord-Amerika. Det er lagt fram bevis fra travforbundene både i Canada og USA. Foreløpig er det ingenting som tyder på at eier og trener i Sverige har visst om dette da de kjøpte den.

Til Travronden sier trener Daniel Redén at han første gang fikk høre nyss om dette i fjor – av den tidligere norske politimannen Steen Morten Johansen, som nå er sikkerhetssjef i Svensk Travsport.

– Han sa til meg at det går rykter om at hesten er nervesnittet mens den var i USA. Det kom som et sjokk. Jeg sa til ham at det høres helt utrolig at jeg som travtrener skal ha bommet i så fall. Og alle mine veterinærer har misset. De går alltid gjennom mine hester når de kommer fra USA, sier Redén.

Den norske sjefsveterinæren Anne Wangen forklarer til VG hva som kan ha skjedd:

– Nerver er ledninger som fører smerteimpulser til hjernen. Når en kutter nerven, så kan ikke hesten føle smerte.

– Hva skal ha skjedd i dette tilfellet?

– Nervene skal ha blitt kuttet i begge frambeina, helt i bakre del av hoven. I USA er det lovlig å kutte nerver på denne måten, mens det i Europa, og spesielt i Norge, Sverige og Danmark, er totalforbud mot at hester som er nervesnittet, kan konkurrere.

– Hvorfor blir dette gjort?

– Det er for at hesten ikke skal føle smerte i bakre del av hoven. Det kan ha vært en skade hesten har hatt. I Norge er vi veldig våkne på dette, og jeg har aldri hatt noen slike tilfeller. Hvis det skulle være grunn til å tro at noe sånt er gjort, så vil vi gjøre alt for å avdekke det. Men det er ikke alltid så lett, fordi hesten kan ha følelse i huden – men ikke inne i hoven.

Anne Wangen sier at hun har full tiltro til at norske veterinærer ikke gjør noe slikt på konkurransehester.

– Hvis nervene blir kuttet, så kan det føre til at hesten ikke kjenner det om den skader seg. Det er grunnen til at det ikke er lov. Hestene må ha normal førlighet i beina for å konkurrere.

Truls G. Pedersen i Trav- og galoppnytt, som har gravd fram saken, sier i bladets podkast at «dette åpner for mengder av søksmål fra dem som har kommet bak Propulsion på resultatlistene».

Generalsekretær Svein Morten Buer i Det Norske Travselskap vil foreløpig avvente den svenske utredningen, men sier:

– Jeg vil se an utredningen før jeg uttaler meg bastant, men dette er ikke nødvendigvis noe som eier og trener har hatt kunnskap om. Men foreløpig er det for mange uavklarte punkter til at jeg vil uttale skråsikkert.

– Men hvis det er riktig at hesten er nervesnittet, så er det en skandale. Og så får vi se hvor stor skandalen er ut fra det som kommer fram, sier Buer til VG.

Aftonbladet skriver om svært interessante tall om resultatene til Propulsion før og etter den angivelig ble nervesnittet i april 2015:

Før inngrepet hadde den plasseringene: 8–6–3–6–4–3.

Etter inngrepet hadde hesten plasseringene: 1–1–7–1–1–1.

Truls G. Pedersen i Trav- og galoppnytt forteller i deres podkast at det også var nordmenn som var med på budrunden da Propulsion ble solgt, men at den altså endte på svenske hender.

Om Propulsion skulle bli fratatt seieren i Elitloppet, er det norskfødte Cokstile som overtar 1. plassen – og pengepremien øker i så fall fra 1,5 til 3 mill. kroner for den nå italienskeide hesten.

Hesten er også i avl. Den norske importøren, Øistein Eriksen, forteller til VG at seks hopper etter planen skal insemineres med sæd fra Propulsion i 2020.

– Det er en kjedelig sak for en stor stjerne, men jeg kan ikke tro at det har noen betydning for føllene, sier Eriksen.

Nettsiden trav24.no skriver at prisen for inseminering med Propulsion er 125.000 kroner ved levende født føll.

PS: Ifølge Svein Morten Buer har Propulsion ikke gått løp i Norge.

Publisert: 04.06.20 kl. 15:36

