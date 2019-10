PÅ TOPP TROSS NEDTUR: Sveriges langrennsdronning Charlotte Kalla. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Charlotte Kalla større enn Zlatan i Sverige

Sveriges langrennsdronning Charlotte Kalla (32) er større enn Zlatan Ibrahimovic (38) – målt etter antall omtaler i svensk presse.

– En virkelig stor anerkjennelse. Kvinneidrett påvirker, slår Charlotte Kalla fast overfor det svenske nyhetsbyrået TT – gjengitt av Aftonbladet.

Svenske mannlige idrettsutøvere har toppet listen over de mest omtalte idrettsutøverne siden undersøkelsen første gang ble foretatt for ni år siden. Nå sørger Charlotte Kalla for et historisk rollebytte.

I tidsrommet 1. oktober 2018 til 30. september 2019 er Kalla omtalt 15.904 ganger i svenske medier. Dermed rykker hun opp fra den forrige målingens tredjeplass til en nær suveren førsteplass.

Mange fotballkvinner Sveriges 20 mest omtalte i svenske medier det siste året (kilde TT): 1) Charlotte Kalla, langrenn, 15 904 artikler (3. plass i fjor) 2) Janne Andersson, fotball, 15 062 (1) 3) Zlatan Ibrahimovic, fotball, 13 670 (2) 4) Peter Gerhardsson, fotball, 12 695 (37) 5) Kosovare Asllani, fotball, 11 924 (33) 6) Hanna Öberg, skiskyting, 11 486 (25) 7) Hedvig Lindahl, fotball, 10 583 (70) 8) Victor Nilsson Lindelöf, fotball, 10 525 (6) 9) Ebba Andersson, langrenn, 10 509 (35) 10) Nilla Fischer, fotball, 10 386 (103) 11) Andreas Granqvist, fotball, 10 021 (4) 12) Calle Halfvarsson, langrenn, 9 335 (16) 13) Elias Pettersson, ishockey, 8 931 (13) 14) Caroline Seger, fotball, 8 783 (69) 15) Stina Nilsson, langrenn, 8 714 (10) 16) Frida Karlsson, langrenn, 8 568 (nykomling) 17) Stina Blackstenius, fotball, 8 495 (82) 18) Sebastian Larsson, fotball, 8 193 (8) 19) Sarah Sjöström, svømming, 8 098 (14) 20) Fridolina Rolfö, fotball, 8 009 (117)

På annenplass følger Sveriges landslagstrener i fotball (herrer) med 15.062 omtaler. Janne Andersson toppet den forrige listen. Da ble Sveriges gjennom tidene beste og mest populære fotballspiller Zlatan Ibrahimovic nummer to (foran Kalla). Nå er Zlatan, som den siste tiden har fristet tilværelsen i Los Angeles Galaxy i MLS, nede på tredjeplass med 13.670 omtaler de siste 12 månedene.

Zlatan toppet for øvrig listen åtte år på rad, fra 2010 til 2017.

Det er verdt å merke seg at det ikke bare første gang en kvinnelig utøver topper «mest populær»-listen. Det er også første gang topp 20-listen inneholder flere svenske kvinner enn menn: 12–8.

– Umiddelbart er jeg selvsagt utrolig glad. Men også overrasket. Hvis jeg ser tilbake på forrige sesong, var det ikke akkurat «spikrakt» og jeg hadde ikke mine største fremganger. Jeg hadde ikke ventet dette. Det er utrolig smigrende, sier Charlotte Kalla.

Hun mener den store oppslutningen, eller brede omtalen, skyldes at den sportsinteresserte befolkningen er opptatt av sine kvinnelige langrennsløpere – uansett om de vinner eller taper.

Kalla har vunnet re OL-gull og tre VM-gull. Sist vinter vant hun imidlertid ingen individuelle medaljer i ski-VM i Seefeld. Men Sverige slo Norge i stafetten.

