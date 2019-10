BANKER: Odd Herakles. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Lørdagens travtips: Super-duell i V75

Det kan det bli mellom hoppe-NM-vinneren Ulsrud Tea og NM-vinneren Odd Herakles i Jacob Melands æresløp.



Anders Olsbu

Begge har fantastiske sesonger bak seg. Odd Herakles har tjent 2,1 mill. i år og kjørte inn 1,3 mill i fjor. Ulsrud Tea runder trolig millionen innkjørt i løpet her, mens hun tjente inn 1,25 millioner i fjor.

– Odd Herakles er den beste hesten, men denne gangen har Ulsrud Tea spor innenfor. Odd Herakles er kjapp fra start, men kan fort havne i dødens. Likevel tror jeg han er i stand til å vinne, selv derfra, om han er helt på topp, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Spennende blir det også i Bergen 3-årsfestival.

– Jeg setter EM-toer Golden Dream M.E. foran de to Gundersen-traverne Iggy og Ivan B.R. Men kun en hest i feltet kan avskrives helt i seierssammenheng, varsler Olsbu.

– En artid duell kan man også få mellom elitehesten Gigant Invalley og Hickothepooh i Kniksens æresløp. Mer åpent er det i Nils A. Skjolds æresløp, hvor jeg streker av for hele syv hester.

Dagens banker

Odd Herakles (V75-7) er den beste hesten, men må kanskje vinne fra dødens denne gangen. Jeg ser uansett ikke bort i fra at han kan klare det.

Dagens luring

Fantomet (V75-2) gikk godkjent i Romtveit-debuten sist. Er satt opp for løpet her, blir kuskeforsterket og står spennende til alene på strek. Jeg blir ikke overrasket om han holder unna.

Her er Olsbus V75-tips til Momarken:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 96 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1512 kroner

LES KUSKEKOMMENTARER PÅ V75-HESTENE HER:

Super-klaff Forus 22. okt.

Det store V65-forslaget gikk inn med 13 000 kroner, mens det store V5-forslaget utbetalte hele 26 200. Alle Eksperten-lagene i V65 og V5 gikk også inn med tilsvarende utbetalinger.

Eksperten-klaff Klosterskogen 13. okt.

V5-systemet til 8 x 200 kroner andelen gikk inn til fulle og ga pene 31 702 kroner.

V5-klaff Drammen 10. okt.

Det ble full klaff under lunsjtravet på Drammen Travbane torsdag. VGs store V5-forslag ga en utbetaling på hele 47 237 kroner.

V65-klaff Momarken 8. okt.

Drøye 5 000 kr ble det på det store V65-tipset på tirsdag. Det lille V5-forslaget gikk inn med 887 kroner.

V5- og V65-klaff Biri 4. okt.

Det store V5-forslaget ga en utbetaling på flotte 33 769 kr. Vi klarte ikke kassa i V65, men fikk to femmere til en utbetaling på nærmere 15 000 kroner på vårt store forslag.

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, sparte bankeren til slutt i form av Odd Herakles. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-1 (2600mv)

1 BEST OF ALL

12 MARVELLOUS T.

3 Harmke Schermer

6 Highlander N.L.

5 Rio Division

8 Broad Vision

—————————-

7 Panama Rags

4 Mama's Real Deal

10 Maxundalex

14 American Cheque

15 Roberto D.K.

13 John's Boy

11 Swinging Face

9 Millrain

Løpet

En Hamre-duo peker seg ut, men jeg garderer litt.

Favoritten

Best Of All har gått to gode løp i Sverige i Hamre-regi. Vant knepent fra lederrygg sist og tapte kun knepent fra tet etter press underveis nest sist.

Outsiderne

Marvellous Tooma feilet seg bort innledningsvis i svensk Derby sist. Solid til en enkel seier i kvalifiseringen.

Luringen

Rio Division feilet bort en topplassering sist. Kan overraske feilfritt.

Startsiden

Best Of All kan forsvare sporet.

V75-2 (2100mv)

7 V.G. PRINSEN

5 SYLV ODIN

1 FANTOMET

9 STORM TEDDY

10 Alfa Betty

8 Tom Odin

6 Bjørkevarg

—————————-

4 Felix T.H.

2 Ludvig

3 Dag Frøya

Løpet

Jeg ser syv hester med en viss vinnersjanse i Nils A. Skjolds æresløp.

Favoritten

V.G. Prinsen gikk sitt livs løp i finalen av Veikle Balder Cup sist. Han ble dratt bakover 800 meter igjen, men kom strålende tilbake til femte i løpet den klare årgangseneren Nordsjø Odin vant. Jeg trodde neste ikke mine egne øyne. Med tilsvarende innsats har han en god sjanse til å runde til seier.

Outsiderne

Sylv Odin feilet ut av første sving i Biri Oppdretningsløp sist og tapte alt for mye. Gikk bra til tredje bak Voje Piril og Mellem Tyr i Alm Rau Jos æresløp gangen før. Holder han seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side ellers, er det ikke umulig.

Storm Teddy går stort sett gode løp hver gang. Møter eldre hester på Leangen i V75 sist, men sto på fint til sjette. Vant lett i Sverige gangen før. Er belastet med hele 60 meter tillegg, men klaffer det bare litt med posisjonene, kan han ende blant de tre.

Luringen

Fantomet avsluttet greit til tredje i debuten for Lars O. Romtveit sist. Kan nok ventes klart forbedret med det løpet i kroppen. 3-åringen er satt opp for løpet og står spennende til alene på strek. Blir dessuten kuskeforsterket med Tom Erik Solberg. Ingen bør bli overrasket om han leder fra start til mål for storløpseksperten Romtveit.

Startsiden

Fantomet vil naturlig nok forsvare sporet.

V75-3 (2100ma)

11 VELVATTER

5 ORLANDO CLASSIC

1 BRAGE HINDØ

6 LUCKY KENTUCKY

—————————-

4 Global Undefeded

3 Matchplay S.S.

8 Babycat

9 Jailhouse Banker

2 Tahiti Lady

10 Draco Braz Minto

12 Exciting Chip

Løpet

Litt åpent, men jeg synes fire hester peker seg ut.

Favoritten

Velvatter gikk et bra løp til annen etter pause sist. Tapte kun for medsmygende Kamperhaugs Dina som kom fort til slutt. Med det løpet i kroppen kan hun ventes ytterligere forbedret. Hamre-traveren står ypperlig inne i grunnlaget og går alltid til mål. Blir det bare litt kjøring i front har hun en fin sjanse til å runde alle.

Outsiderne

Orlando Classic innledet karrieren med ti strake seirer. Nest sist ble det dessverre galopp like etter start, men han kom strålende tilbake til annen bak en annen seiersmaskin, Shankly Lane. Sist var han forkjølet. Likevel ble han tredje. Han rapporteres å være i full orden nå. Tilbake på sitt beste kan han meget vel vinne igjen.

Luringen

Brage Hindø rapporteres klart forbedret i trening og kommer trolig ut skoløs nå, noe som er en klar fordel. 6-åringen er bra fra start, og skulle han klare å forsvare sporet, stiger sjansene. Han vokser en klasse derfra og kan meget vel lede helt inn om han klarer det.

Startsiden

Brage Hindø er kjapp fra start, men kan bli utfordret av Tahiti Lady, Orlando Classic og Lucky Kentucky.

VG-FAVORITT: Hickothepooh. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-4 (2100ma)

10 HICKOTHEPOOH

1 GIGANT INVALLEY

2 Always On Time

—————————-

4 Kick Off Classic

9 M.S. Triple J.

3 Pebbe Simoni

6 I Am The Tiger

8 Outstanding O.

7 Rafolo

Løpet

Jeg prøver to-tre hester i Kniksens æresløp.

Favoritten

Hickothepooh var uheldig i sommer da han skadet seg på en flyrampe og måtte sy 50-60 sting. Men han var strålende i sitt comeback nest sist, hvor han enkelt tok ned Deep Sea Dream fra dødens. Sist på Leangen var han veldig uheldig. Kjørte oppi en konkurrent og tapte aldeles for mye. Ble likevel kjørt frem i dødens og ble naturlig nok sliten til slutt. Det har vært litt sykdom på Trond Anderssen-stallen, hvor flere av hestene har underprestert. Men om Hickothepooh viser seg fra sin beste side, har han ikke mange foran seg. Det må uansett løse seg fra baksporet. Skulle det bli tøff kjøring mellom Gigant Invalley og Always On Time, stiger sjansene.

Outsiderne

Gigant Invalley har vunnet halvparten av sine tolv starter i år og har imponert. Er veldig rask og trives fortreffelig i tet. Klarer han å holde startraske Always On Time ute, uten at åpningen blir morderisk, kan han meget vel vinne igjen.

Luringen

Always On Time var god toer fra tet i Sverige sist. Nest sist avsluttet han sterkt til målfotoseier over Patent Leather. Han er lynrask ut, men er nok aller best med ryggløp. Får han en fin rygg og perfekt åpning, kan han muligens speede inn til seier.

Startsiden

Gigant Invalley og Always On Time kjører om føringen.



V75-5 (2100mv)

14 VERTIGO DOMINANT

2 Pøylefanten

—————————-

11 Todin

12 Valle Max

13 Åspe Mix

3 Alve Frøkna

10 Dag Jo

6 Mynte Rasmus

5 S.G. Jerv Blesa

8 Nebbenes Friggi

9 Mos Lomen

4 Dæmro Svarten

7 Pytt Elden

1 Julie

Løpet

Vertigo Dominant kan være et bankeralternativ.

Favoritten

Vertigo Dominant har vært knallgod i Buer-regi for den dyktige, unge kusken, Bjørn Steine. Sist i DNTs 5-årsløp ble han treer tross en kort galopp ut av første sving. Tapte kun for Troll Sterk Viking og Brenne banker da. Møter ingen av deres kaliber her og skal ha en god sjanse til å runde til seier feilfritt og uten uhell ellers.

Outsiderne

Todin gikk bra etter galopp sist, kjørte oppi, men ble femte i et løp Bokli Stjernen vant foran Valle Max. Odd Storetvedt er uvanlig optimistisk og med klaff kan Todin fort ende blant de tre.

Luringen

Pøylefanten vant som VG-luring på Forus sist og rekordforbedret seg kraftig. Gikk 1.27,0 full vei da. Hesten skal ha enda mer inne. Kommer han seg bare foran og går feilfritt, kan han bli vrien å fange.

Startsiden

En feilfri Pøylefanten stikker til tet.



V75-6 (2100ma)

1 GOLDEN DREAM M.E.

8 IGGY B.R.

9 IVAN B.R.

—————————-

6 Alpha Scarlet R.R.

7 Te Amo Corazon

4 Admiral Knick

5 Chinetti

3 Photo Fighter

2 Vittoria B.

Løpet

Tre hester peker seg ut i Bergens 3-årsfestival, men kun Vittoria B. er helt sjanseløs i dette feltet.

Favoritten

Golden Dream M.E. var strålende i EM for 3-åringer sist, selv om feltet var svært lite. Han stakk til tet og ledet lenge, men kunne ikke ta i mot den fantastiske Hamre-traveren Ecurie D. som vant tross stort terrengtap på galopp. Men Golden Dream M.E. gikk sterke 1.13,6 over full distanse, det til tross for at han spist og drukket dårlig på den lange turen. Skal ut på tur igjen, men ikke så lang. Forsvarer han sporet blir jeg ikke overrasket om han leder helt inn. Nest sist var han suveren i et 3-årsløp i V75 på Leangen, dog i langt enklere lag enn her.

Alpha Scarlet R.R. avsluttet fort etter sen åpning mot eldre hester sist.

Outsiderne

Ivan B.R. satt i tet etter 700 meter i Kriteriet sist, men skuffet litt ved ikke å holde helt inn. Men han var ikke mye slått tross fjerde. I Kriterie-kvalfiseringen vant han lett. Var tapper fra dødens i Märtha-løpet nest sist, men ble speedet ned av medsmygende Alpha Scarlet R.R. da. Står selv til for et fint ryggløp nå, og blir det litt kjøring der fremme, stiger sjansene.

Luringen

Iggy B.R. er kanskje den beste hesten på ren kapasitet, men galoppene kommer plutselig og umotivert. I Kriterie-kvalifiseringen satt han i dødens før han overtok etter 600 meter og var siden helt overlegen. I finalen feilet han seg bort mot første sving, og da var det game over. Jeg ser ikke bort i fra at han kan vinne dette løpet fra dødens, men Gundersen-traveren må holde seg til rett gangart.

Startsiden

Golden Dream M.E. kan forsvare sporet om han går feilfritt.

UTFORDRER: Ulsrud Tea. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75-7 (1600ma)

6 ODD HERAKLES

—————————-

2 Ulsrud Tea

5 Ingbest

8 Troll Solen

9 Kleppe Slauren

10 Ådne Odin

1 Kleppe Fanden

3 Super Gullet

4 Vertigo Bjørn

Løpet

Jeg lar Odd Herakles stå alene i Jacob Melands æresløp, men han er langt i fra like sikker som vanlig.

Favoritten

Odd Herakles har hatt en fantastisk sesong, hvor han har kjørt inn godt over to millioner kroner. Romtveit-traveren har vunnet hele seks av sine syv siste starter. Han holdt kontrollert unna for en hardt angripende Roli Eld under Unionskampen på Färjestad sist. I Finland gikk han et sterkt løp. Ble med i angrep fra fjerde utvendig 700 meter igjen, men gikk like etter ut i fjerdesporet, hvor han ble hengende inn. Nærmet seg vinneren helt inn og var ikke mye slått. Det er ikke mange som tar en lengde på Odd Herakles, men det spørs om han kommer foran nå med Ulsrud Tea på innsiden. Likevel tror jeg han kan være i stand til å vinne fra dødens, om han viser seg fra sin aller beste side.

Outsiderne

Ingbest var tilbake på topp sist. Overtok føringen etter 400 meter og stakk siden i fra til en overlegen seier, dog i billig lag. Hamre-traveren er kjapp ut, men man sikter trolig på et ryggløp. På sitt beste kan han ende blant de tre, om det skulle klaffe slik.

Luringen

Ulsrud Tea angrep hardnakket Troll Solen i Vintillatravet sist, men kom ikke forbi. Denne gang står hun dessuten 20 meter bedre til kontra sistnevnte. I tillegg har hun vunnet sportrekningen. Hun er kjapp fra start, men kan bli hissig i tet. På sprintdistansen bør det uansett gå bra. Så få vi se om hun kan holde Odd Herakles og Ingbest ute på startsiden.

Startsiden

Odd Herakles er kjapp, så får vi se om han klarer å ta en lengde på Ulsrud Tea. Ingbest er heller ingen sinke.



NØKKELKUSK: Frode Hamre. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

NØKKELKUSKEN:

Navn: Frode Hamre

Alder: 55 år

Antall seirer i år: 51

Antall seirer totalt: 2059

Til hjembyen med 10 hester i V75

Frode Hamre er en av mange tobeinte travprofiler som har flyttet fra Bergen til Østlandet. Lørdag tar han med seg et lass av V75-hester til hjembyen. Han tror mest på Best of All og Brage Hindø.

V75-1: - To av mine tre skal regnes med sjanse. Best of All hadde satt svensk rekord på denne distansen om han hadde vunnet nest sist. Marvellous Tooma står litt mer krevende til, men trener veldig bra og er både sterk og speedig. Hestene å slå blir trolig Panama Rags og Rio Division.

V75-2: - Veldig åpent. Skulle det klaffe for Storm Teddy, tror jeg han kan runde til seier fra 60 meter. Sylv Odin er bra når det stemmer og står spennende til. Bjørkevarg er fersk, men i rivende utvikling. Fantomet kan bli vond å fange om han holder farten opp i tet og unngår galoppen.

V75-3: - Han trener bedre enn på lenge, Brage Hindø. Kan bli overflydd fra start, men tar han tet, tror jeg han vinner. Stallvenninnen Velvatter kan utfordre om det klaffer. Av de andre tror jeg mest på Orlando Classic som en periode ikke gjorde annet enn å vinne.

V75-4: - Tar Gigant Invalley tet blir han vond å slå. Jeg skal gjøre et forsøk med M.S. Triple J. som er bra på sitt beste og som har fine rygger fra start. Hickothepooh var uheldig sist. Duger mer enn nok på kapasitet.

V75-5: - Han står kanskje vanskelig til. Uten skjær i sjøen tror jeg likevel Vertigo Dominant runder til seier. Banker.

V75-6: - Golden Dream M.E. blir naturlig favoritt etter innsatsene i det siste. Vi skal likevel gi ham kamp med våre to stallhester, Admiral Knick og Te Amo Corazon. Begge er gode nok om de bare kommer riktig til underveis. Ivan B.R. er luringen fra et bra smygspor.

V75-7: - På forhånd et oppgjør mellom Ulsrud Tea og Odd Herakles. Tea får tipset på sporet. Men mine to i løpet, Troll Solen og Ingbest, skal ikke glemmes. Begge er i toppform og er aktuelle bak favorittduoen.

