EM-OPPTUR: Sondre Oddvoll Bøe var ifølge treneren «hakket bedre» i EM i fjor, men under mesterskapet i Graz (bildet) for et par uker siden oppnådde han sin beste poengscore i kortprogrammet noen gang. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Million-hoppet: Foreldrene tar regningen for Sondres kunstløpdrøm

Hittil har OL-drømmen til Sondre Oddvoll Bøe (22) kostet foreldrene hans over én million kroner.

– Det er jævlig mye penger, rett slett, vedgår Norges eneste mannlige kunstløper som holder internasjonalt nivå.

Sondre Oddvoll Bøe drømmer om en plass i OL i 2022. Han er regjerende mester foran det åpne nordiske mesterskapet i Stavanger denne helgen. Det er hans nest siste sjanse til å kvalifisere seg for VM i Montreal i midten av mars. I EM i Østerrike for to uker siden (21. plass totalt) satte han personlig rekord i kortløpet, men var noen få tekniske fillefeil fra å innfri VM-kravet i langløpet.

Norges kunstløpere i Nordisk Menn senior: Sondre Oddvoll Bøe Kvinner senior: Marianne Stålen, Silja Skulstad Urang Trener elite: Berit Steigedal

– Jeg må gå mitt perfekte løp, slår Sondre Oddvoll Bøe fast.

Han mener styrken hans er det kunstneriske. Det gir ikke uttelling med hensyn til VM-kravet. Han synes det er leit, men samtidig fair.

Sondre Oddvoll Bøe, som går for Asker kunstløpklubb, «tror» han bestemte seg for å satse på kunstløp tidligere enn folk skjønte. Han flyttet til Tyskland for å bli enda bedre og så god som mulig som 16-åring. Han mener han har satset seriøst på den i Norge marginaliserte sporten i åtte til ni år.

MAMMAs GUTT: Anette Oddvoll er bokstavelig talt verdifull for Sondre Oddvoll Bøe. Foto: PRIVAT

Vel å merke uten særlig økonomisk støtte, med unntak av foreldrenes aldri sviktende tilskudd. Etter hans og mamma Anette Oddvolls beregning beløper det seg til over én million kroner totalt.

– Ja, det er vi og søsknene klar over. Det er veldig mye penger, svarer hun på spørsmål om summen er riktig.

Årlig koster satsingen over 200.000 kroner. Foreldrene betaler rundt 80 prosent – 160.000 kroner – av regningene. Resten sørger Sondre Oddvoll Bøe og et par små sponsorer for, et regnskapsfirma og indirekte privatskolen Bjørknes som gir ham muligheten til å fullføre videregående skole.

Norges Skøyteforbund betaler for sommertrening, mesterskap og ytterligere et par konkurranser.

Sondre Oddvoll Bøe, som fortsatt bor hjemme hos foreldrene, «tjener litt» som vikartrener og koreograf for norske kunstløpere på vårparten.

Målet er å bli kvalifisert for OL i Beijing om to år.

– Fordi det der dette jeg vil drive med. Jeg har lagt ned så mye jobb at jeg vil prøve, svarer han på spørsmål om hvorfor.

«Investeringen» gir ingen utsikt til økonomisk avkastning. Anette Oddvoll mener «utbyttet» er at barna kan drive med det de ønsker, og at det har vært Sondres indre ønske hele tiden. Selv mener han det viktigste for foreldrene er at han «gjør alt for dette».

– Har du noen gang underveis tenkt tanken om å gi deg?

– Nei, jeg har ikke vært inne på tanken, svarer Sondre Oddvoll – som har en storesøster og en lillebror.

Foreldrene Anette og Torkild har også bokstavelig talt lagt ned mye jobb for å kunne sponse sønnens drøm. Mamma Anette skjøtter fortsatt to jobber, pappa Torkild har gjort det. Sondres kunstløpprogram, draktene hans og reisene til treningsleirer på sommeren er hans største utgiftspost.

Etter skoletid trener han vanligvis på is to timer, og en økt lørdager, under sin mangeårige trener Berit Steigedal i Askerhallen. I tillegg: En time styrke/intervaller, noen ganger yoga og dans.

– Driven til Sondre er at han er vanvittig glad i å gå på skøyter og opptre. Det vet jeg at han digger. Han er glad i hele sporten, også det kunstneriske, sier Berit Steigedal i Asker kunstløpklubb.

Hun har, med unntak av da han bodde tre år i Tyskland, trent ham siden han var fem til seks år gammel. Steigedal mener han blir lagt merke til internasjonalt i kraft av væremåte, og at han har potensial til å bli bedre enn topp 20 i Europa – og at det er fullt ut mulig å bli en bedre kunstløper etter fylte 22 år.

Publisert: 08.02.20 kl. 08:25

