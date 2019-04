Magnus Carlsen kikker opp på veggen for å se på monitorene hva som foregår i de andre partiene mens han selv spiller mot Viswanathan Anand mandag. Foto: Georgios Souleidis

Carlsen rotet bort sjansen: Seiersrekken brutt

(Magnus Carlsen-Viswanathan Anand 1/2–1/2) Magnus Carlsen (28) var tilsynelatende på vei mot sin sjette strake seier - men måtte til slutt nøye seg med remis mot Viswanathan Anand (49).

Oppdatert nå nettopp







Carlsens personlige rekord er seks strake seirer - fra januar 2015. Han kunne tangere den mandag, men mot den indiske legenden ble det stopp på seiersrekken.

Verdensmesteren vant de tre siste partiene i Aserbajdsjan før påske, så fortsatte han med å vinne over både Vincent Keymer og Francisco Vallejo Pons i Grenke-turneringen, som startet lørdag.

Mandag var altså «Tigeren fra Chennai» motstander i den tredje runden. To ganger tidligere i 2019 har Carlsen spilt med hvitt mot Anand - og vunnet begge: Først i Wijk aan Zee, så i Aserbajdsjan.

les også Carlsen brukte seks timer og 42 minutter på å slå 14-åring

Carlsen er nå oppe i 53 partier på rad uten tap. Sist han tapte i klassisk sjakk, var mot Shakhriyar Mamedyarov i Biel sommeren 2018.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke)

Etter Anands c7 i trekk nummer 52, var supercomputeren Sesse klar på at det var en tabbe av veteranen. Men Carlsen lot Anand komme tilbake.

– Det gikk mot Carlsen-seier for en stund siden, men nå har han ikke lenger sjansen, fastslo kommentatoren Jan Gustafsson på chess24-sendingen.

– Magnus kommer til å være skuffet over en tapt mulighet, mente tyskeren.

– Jeg må ha stått til tap nesten hele partiet, sa Anand da han var innom Gustafssons studio etterpå.

De to satt lenge og analyserte partiet ved brettet etter at partiet var ferdig. Carlsen og Anand er to sjakkspillere med stor respekt for hverandre etter å ha møttes i to VM-matcher.

les også Carlsen til VG: – Noe av det beste strekket jeg har spilt noen gang

Carlsen og russeren Peter Svidler er i delt ledelse etter tre runder. Begge har 2,5. Viswanathan Anand og Fabiano Caruana har 2.

Fjerde runde blir spesiell for Carlsen: Det er hans første møte med Fabiano Caruana siden VM i november.

Mandagens resultater:

Peter Svidler-Georg Meier 1–0.

Vincent Keymer-Fabiano Caruana 0–1.

Magnus Carlsen-Viswanathan Anand 1/2–1/2.

Maxime Vachier-Lagrave-Arkadij Naiditsch 1/2–1/2.

Levon Aronian-Vallejo Pons 1/2–1/2.

Publisert: 22.04.19 kl. 20:50 Oppdatert: 22.04.19 kl. 21:16