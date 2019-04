MATCHVINNER: Markus Kaasa ble byttet inn i pausen og scoret kampens eneste mål. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Scanpix

Superinnbytter trengte bare åtte minutter på å senke Viking: – Genialt!

SKIEN (VG) (Odd – Viking 1-0) Innbytter Markus Kaasa (21) scoret etter åtte minutter på banen da Odd slo Viking 1–0 i toppkampen på Skagerak Arena. Det gjorde han etter lang tid med motgang.

For 21-åringen fikk kneskåla ut av ledd i august, mistet halve fjorårssesongen og har bare to korte innhopp så langt denne sesongen. I toppkampen mot Viking ble han byttet inn for Joshua Kitolano (17) i pausen.

Og Markus Kaasa endte opp med å bli kampens store spiller. Han ble matchvinner med kampens eneste scoring tidlig i første omgang, hans andre eliteseriescoring i karrieren.

– Helt nydelig. Det har vært mange tunge stunder. De ville at jeg skulle få til noe fremover, det var deilig å få den i starten der, sier Kaasa til Max.

Dermed sendte han også Odd opp i tetsjiktet. Laget ligger på tredjeplass, men har like mange poeng som serieleder Molde (en kamp mer spilt) og serietoer Bodø/Glimt. Samtidig sendte han Viking ned til fjerdeplass.

Både Odd og Viking sto med nærmest perfekt seriestart før toppkampen på Skagerak Arena. Odd hadde to seirer (Brann og KBK) og en uavgjort (RBK på Lerkendal, mens siddisene hadde ni poeng av ni mulige.

– Genialt bytte

Odd tok kommandoen fra start, men slet med å spille seg gjennom et godt og kompakt Viking-forsvar. Likevel var det bortelaget som var farligst. Kristian Thorstvedt hadde en god mulighet tidlig i omgangen: Zlatko Tripic slo inn fra venstre, Thorstvedt raget høyest i feltet, men headingen gikk utenfor.

Det nærmeste Odd kom scoring i første omgang var et skudd utenfor fra Elba Rashani. Dermed sto det målløst til pause.

Etter pause kom Markus Kaasa inn for Joshua Kitolano.

– Vi bytter for å få mer kreativitet, forklarte Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

Og kreativitet det fikk han. For Kaasa markerte seg umiddelbart med en frekk hælflikk til Birk Risa, som skjøt i stolpen.

Minutter senere viste Kaasa seg frem igjen. Han stanget inn et godt innlegg fra Fredrik Oldrup Jensen og sendte Odd i ledelsen. Keeper Iven Austbø havnet på halvdistanse.

– For et genialt bytte, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre.

Og målet ble kampens eneste, Kaasa ble matchvinner og Odd vant 1–0.

Publisert: 23.04.19 kl. 20:51 Oppdatert: 23.04.19 kl. 21:01