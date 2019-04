SUVEREN: Magnus Carlsen avsluttet tirsdag Shamkir-turneringen, der han har vært i en egen klasse og gjort en av sine beste prestasjoner noen gang. Foto: Shamkir 2019

Magnus Carlsen skriver Afrika-historie

Ingen regjerende verdensmester i sjakk har tidligere konkurrert på det afrikanske kontinentet. Dermed kommer Magnus Carlsen (28) til å skrive historie i Elfenbenskysten i mai.

Nå nettopp







Tirsdag avsluttet verdensmesteren en fantastisk Shamkir-turnering med en av sine beste prestasjoner noen gang. Men snart skal han skrive historie også på en annen måte:

En av turneringene i Grand Chess Tour – som Carlsen skal spille for fullt i ikke-VM-året 2019 – er nemlig lagt til Abidjan, der det skal være både hurtig- og lynsjakk.

– Magnus måtte velge tre av fem turneringer. Han valgte Elfenbenskysten som én av sine tre. Han vil gjerne oppleve noe nytt, sier manager Espen Agdestein.

Carlsen vakte oppsikt nylig da han stilte opp i en aksjon mot rasisme. En av reglene i sjakk er at hvite brikker alltid starter. Det gjør at personen som spiller med hvite brikker, har en liten fordel.

les også Carlsen til VG: – Noe av det beste strekket jeg har spilt noen gang

– Denne regelen handlet aldri om rase eller politikk, men vi kan bryte den og sende et budskap til alle som mener at farge bør gi en fordel, i sjakk eller i livet, sa Magnus Carlsen i videoen som ble publisert i forbindelse med den internasjonale dagen mot rasediskriminering. I videoen er Carlsen som starter partiet mot Anish Giri – til tross for at nordmannen har svarte brikker.

– Rasismesaken var noe han gjerne ville støtte. Men det hadde ingen sammenheng med det som nå skal skje i Elfenbenskysten, forteller Agdestein til VG.

Turneringen – som går på et luksushotell i Abidjan – åpner med ni hurtigsjakkpartier i dagene 8.–10. mai og fortsetter med 18 lynsjakkpartier 11. og 12. mai.

les også Carlsen vant turnering for fjerde gang på fire forsøk: – Dette har vært virkelig moro

Carlsen blir altså den første regjerende verdensmester i sjakk som konkurrerer i Afrika. Viswanathan Anand besøkte en rekke afrikanske land som verdensmester – men han deltok aldri i turneringer.

Max Euwe (som var verdensmester 1935–1937) spilte i Sør-Afrika etter at han mistet tronen. Bobby Fischer spilte i Tunisia før han tok VM-tittelen, og det samme gjorde Rustam Kasimdzjanov i Libya i 2004.

I Libya – som var en VM-turnering – deltok også en 13-åring: Magnus Carlsen. Han ble imidlertid slått ut i første runde av Levon Aronian.

Publisert: 10.04.19 kl. 11:32