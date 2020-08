Norges Fotballforbund (NFF) håper å få regjeringens tillatelse til å la seniorene på breddenivå trene igjen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Høie bekrefter: Åpner ikke for kamper for breddeidretten fra 1. september

Regjeringen utsetter åpningen av breddekonkurransene.

NTB

Simon Zetlitz Nessler

Oppdatert nå nettopp

– Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten, dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Nå gjør smittesituasjonen det ikke mulig. Vi er nødt til å bremse for å beholde kontroll. Det betyr at vi beholder grensen på 200 personer på arrangementer. Vi åpner ikke for arrangementer for 500 personer fra 1. september. Vi åpner ikke for kamper og konkurranse for voksne i breddeidretten fra 1. september, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie under regjeringens pressekonferanse fredag.

Norges Fotballforund (NFF) skal i et møte med regjeringen mandag diskutere framtiden til Fotball-Norge. Men i en tid der smitten sprer seg og statsministeren varsler en brems i gjenåpningen av samfunnet, vil ikke forbundet be om åpning for å la de over 20 år spille kamper i breddefotballen.

– Vi registrerer at situasjonen har forverret seg. Men vi håper at regjeringen vurderer helheten her. Det første målet vårt er å komme i gang med kontakttrening for seniorene. Det medfører ikke en stor smitterisiko, sier Alf Hansen, direktør for utvikling i NFF, til NTB.

– Vi forstår at det vil være mer risiko ved åpning for kamper, så det håper vi kommer i neste fase, sier Hansen.

Hansen understreker til VG at de ønsker å få i gang kamper i nær fremtid.

– Vi er veldig opptatt av å få i gang kamper også, men vi ser på det som to steg. Det er viktig for oss å få i gang kampene også, men vi forstår at det er en mer helhetlig vurdering rundt transport og flytting av mennesker, sier han til VG.

– For oss er det avgjørende å ha noe som ligner en halv sesong. Komme i gang med trening for seniorer nå raskt etter møtet på mandag, og så kamper tidlig i september. Det er et sterkt ønske vi har og vi håper vi får muligheten til det. Vi er spesielt opptatt av å komme i gang med trening, for det er det første steget. Vi mener det er grunnlag for det, så lenge det er lite smittefare ved selve spillet, sier han videre.

MÅ VENTE: Bent Høie kunne under fredagens pressekonferanse fortelle at de voksne i breddeidretten ikke kan spille kamper eller konkurranse før tidligst 1. september. Foto: Lise Åserud

Ambassadører for smittevern

NFF-toppen mener en åpning av fotballen kan være med på å øke smittevernet i befolkningen. Han forteller at de har fått tilbakemeldinger fra spillere som har skjerpet seg også i det daglige etter å ha blitt møtt med smittekravene til fotballklubbene.

– Fotballen kan være en ambassadør i en tid der alle senker skuldrene, sier Hansen til NTB.

Han opplyser at det ikke har vært noen dialog mellom NFF og helsemyndighetene i forkant av mandagens møte.

– Vi tenkte det kunne være en god idé å ha et møte i forkant for å diskutere innholdet i vår coronahåndbok, de rammene vi setter for aktiviteten vår. Det har vi ikke fått, sier Hansen.

Frykter at klubbmiljøer forvitrer

Han understreker at mandagens møte først og fremst vil dreie seg om breddefotballen. De som håper på flere tilskuere på eliteseriekampene, må dermed smøre seg med tålmodighet.

– Hva frykter dere vil skje dersom dere får nei til gjenåpning?

– Bekymringen vår har hele tiden vært at vi får enkelte klubbmiljøer som forvitrer, at motivasjonen til spillerne faller til et nivå der mange slutter. Vi er også bekymret for de frivillige som bidrar. Hvis konsekvensen er nedstenging av seniorfotballen i et helt år, så har vi utfordringer både økonomisk og med tanke på frafall.

– Hva kan dere gjøre for å hindre et slikt frafall hvis ingen over 20 år får spille eller trene?

– Vi må selvfølgelig gjøre det vi kan. Vi er opptatt av å holde motivasjonen oppe og ha sterke og robuste klubbmiljøer videre.

Kan ta tid

Barn og ungdom kom i gang med kamper fra 1. august. Erfaringene fra denne åpningen og forberedelsen til den, er ifølge Hansen et svært godt grunnlag for også å få seniorene i gang, og noe NFF håper blir en del av regjeringens vurdering.

– Det vi har lært er at vi må være tydelige i hele organisasjonen på at vi skal tenke godt smittevern i klubbene. Det er blitt gjort på en fremragende måte hele veien, og det må vi fortsette med. Vi må ikke få en holdning om at vi er tilbake til normalen, sier Hansen.

NFF har ikke fått noen signaler om hvor lang tid det vil ta fra mandagens møte til det eventuelt vil komme en ny avgjørelse.

Publisert: 07.08.20 kl. 11:41 Oppdatert: 07.08.20 kl. 14:25

Mer om Norges Fotballforbund (NFF)

Fra andre aviser