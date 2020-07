LEKER SEG: Jens Petter Hauge har storspilt i Eliteserien denne sesongen. Her i en duell med Jørgen Øveraas mot Stabæk på Nadderud. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Glimt-helten inspirert av lagkameraten: – Noe jeg også vurderer

BEKKESTUA (VG) Jens Petter Hauge (20) overrasket lagkameratene da han direkte på Eurosport søndag annonserte at han blir i klubben. Danske Philip Zinckernagel (25) – som er på utgående kontrakt – er blitt inspirert.

– Jeg visste ingenting på forhånd, sier Ulrik Saltnes til VG om at lagkompis søndag kveld annonserte på direktesendt TV at han dropper utlandet og Cercle Brugge til fordel for gulljakt i Bodø/Glimt.

De andre lagkameratene visste heller ikke at beslutningen var tatt.

– Det kom ut av det blå. Vi bestemte oss ti minutter før sending, og jeg følte det passet seg bra å ta det på direkten, sier Hauge selv om avgjørelsen når VG møter ham etter sesongens første poengtap borte mot Stabæk.

Zinckernagel inspirert

Avgjørelsen sender ifølge Glimt-trener Kjetil Knutsen et tydelig signal til de andre spillerne i klubben. Blant annet til en annen nøkkelspiller som foreløpig ikke har tatt en avgjørelse om fremtiden: Philip Zinckernagel.

Dansken er på utgående kontrakt og i dialog med klubben. Nå har han latt seg inspirere av lagkameraten, og forteller at det er en fordel for ham at Hauge blir.

– Det var en deilig og god nyhet. Han er superviktig for laget. Han er ung og kan fortsatt lære i Glimt. Men vi får se om han fortsatt blir hele sesongen, sier Zinckernagel med et glimt i øyet.

– Blir du inspirert?

– Ja, det er klart. Og det er noe jeg også vurderer. For min del er det positivt at Jens velger å bli og en fordel for meg, svarer dansken og legger til:

– Jeg har ikke tenkt mye mer over det siden kampen mot Molde. Vi har så mange kamper på kort tid og det handler om å være konsentrert rundt det, også får vi ta praten om fremtiden litt senere.

Vil gå riktig vei

Hauge selv stresser heller ikke rundt klubbfremtiden, og er trygg på at et utenlandseventyr vil komme. Om han fortsetter storspillet tror han verdien kan øke utover sesongen, men han ønsker fortsatt å ta et mellomsteg før en overgang til en klubb i de største ligaene.

– Jeg har et mål om å spille i en av verdens største ligaer til slutt, også må vi finne ut av hvilken vei som blir best mulig for å ta de stegene man må ta ta for å bli klar for det. Jeg ser for meg Belgia, Nederland eller kanskje Frankrike som aktuelt, sier Hauge.

– Det er mange som synes det er et utrolig tøft valg for ting kan jo skje. Men jeg har ikke noe fokus på at man kan bli skadet og sånt, legger han til.

En av få som visste om Hauges avgjørelse før Eurosports sending var trener Knutsen.

– Det betyr enormt mye for oss. Han er en spiller med x-faktor, og summen av det han har prestert har vært veldig bra. Vi er utrolig glade, sier han.

– Tror du det inspirerer Zinckernagel til å ta det samme valget?

– Den beste til å svare på det er Philip, men det er to sider av saken og den ene er hva han vil og den andre er hva vi vil. Jeg tror Philip trives og at han har lyst til å være her, svarer Glimt-sjefen.

FØRSTE NEDTUR: Borte mot Stabæk avga Glimt poeng for første gang denne sesongen. Her er Jens Petter Hauge sammen med Stabæk-kaptein Andreas Hanche-Olsen. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

