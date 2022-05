Historiske Beckers brutale fall – fra tennisikon til fengselsstraff

Boris Becker (54) hadde verden for sine føtter da han London-sommeren 1985 – som 17-åring – vant Wimbledon-turneringen i tennis. 37 år senere ble han samme sted dømt til en lang fengselsstraff for storstilt skatteunndragelse.

Av Øystein Jarlsbo

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er virkelig i sjokk over at faren min er dømt til to år og seks måneder. Jeg vil støtte ham og besøke ham når jeg har anledning.