SKUFFET: Sportssjef Ivar Stuan legger ikke skjul på at han er svært skuffet over at FIS ikke vil gi dispensasjon til kombinerttalentet Mille Marie Hagen.

FIS-regler kan stanse stortalentets verdenscupdebut: − Diskriminerende

Kombinertsjef Ivar Stuan vil ha med 19 år gamle Mille Marie Hagen til verdenscupen, men hevder FIS vil nekte henne å delta. Det reagerer han kraftig på.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– For meg blir det både diskriminerende og lite fremtidsrettet for kombinert for kvinner at så gode utøvere blir nektet å stille. Jeg syns det er trist for idretten og henne selv, sier Ivar Stuan.

Kombinert-sportssjefen har den siste tiden jobbet for å overbevise Det internasjonale skiforbundet (FIS) om at Mille Marie Hagen bør få lov til å gå under verdenscupstarten på Lillehammer neste helg.

Stuan mener 19-åringen har vist at hun er god nok til det, blant annet gjennom sjetteplass i NM forrige helg.

Lasse Ottesen, renndirektør i FIS, avviser Ivar Stuans versjon.

– Foreløpig har vi ikke nektet noen, sier Ottesen.

– Og så kan ikke jeg si om avgjørelsen blir ja eller nei. Skulle avgjørelsen bli nei, så er det grunner til det. Og det handler ikke om hva Ivar Stuan eller Norges Skiforbund mener denne utøveren er god til. Det handler om at vi har et system som følges, legger han til.

Han bekrefter at FIS har fått en søknad fra Norge og at denne nå behandles av Executive Board.

– De diskuterer saken nå og vil i løpet av morgendagen bekrefte om de sier ja eller nei. Jeg er litt overrasket over at Ivar Stuan melder dette i mediene, for saken er ikke avgjort.

Maks uflaks

Bakgrunnen for bråket handler om at Hagen har hatt maksimal uflaks de siste to årene.

Sesongen for to år siden fikk hun spolert på grunn av kyssesyken og følger av den. I 2019 kunne hun bare være i lett aktivitet. Å konkurrere var utelukket.

Hagen kjempet seg tilbake, bare for å få 2020/2021-sesongen spolert også.

Hagen er regnet som et av Norges største kombinerttalenter, til tross for at hun ble satt tilbake av kyssesyken, som hun først ble smittet av i 2017.

Denne gangen var pandemien årsaken.

Bare en håndfull kontinental- og verdenscuprenn ble arrangert for kombinertkvinnene. Skiforbundet prioriterte å bruke kvoten sin på å la de fem VM-uttatte løperne gå de rennene.

Dermed har det blitt to sesonger uten muligheter til å gå renn hvor Hagen kunne fått såkalte CoC-poeng. Det er dette FIS krever at hun må ha for å stille i verdenscupen.

Stuan trodde det holdt at Hagen deltok i junior-VM forrige vinter, men foreløpig har FIS ment at det ikke gjør det.

– Hadde hun vært skadet, hadde hun fått dispensasjon. Men sykdom teller visst ikke, sukker Stuan.

– Alle som kjenner til idrett er klar over at det er visse regler for å kvalifisere seg til ulike nivåer, påpeker Lasse Ottesen.

– Vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig skal få være med. Men det handler om at på ett eller nivå må vi sette en grense for hva som er forsvarlig og hvordan man skal kvalifisere seg inn til verdenscup, som er det høyeste nivået. Det er derfor man har slike systemer.

– Du må i utgangspunktet bare ha ett kontinentalcup-poeng i foregående sesong. På grunn av coronapandemien har vi nå sagt at de utøvere som tok COC-poeng i året før, altså 19/20-sesongen, har også mulighet for å bli påmeldt.

– Skuffende

Stuan mener det er «helt håpløst» dersom Hagen ikke får gå verdenscup.

– Hun har vært syk og ikke hatt mulighet til å delta i COC-renn. Nå er hun i fremgang, og mer enn god nok til å delta på Lillehammer. Da mener jeg de burde latt henne stille, sier han.

Hagen er en av de norske jentene som har valgt å satse for fullt på kombinert, som for et par siden åpnet for at også kvinner får gå verdenscuprenn.

Sportssjefen peker på at kombinert for kvinner er en ny sport, foreløpig med relativt få aktive topputøvere.

– Vi bør ta vare på hver eneste utøver som vil drive med idretten, og er god nok. Ikke la regler gå foran utøveren og ren fornuft. Jeg syns dette er veldig skuffende, sier Stuan.

– Jeg håper de snur, men vi har hatt noen runder nå. Det er så jeg lurer på om det er noen andre grunner til det, men det vet jeg ikke. Jeg er helt sikker på at hvis de ville, kunne de latt henne stille, legger han til.

– Gjør litt med motivasjonen

Stuan forteller at det som kompliserer situasjonen ytterligere, er at nesten hele sesongen kan gå i vasken for Hagen.

Hun er nemlig nødt til å gå minst ett renn i kontinentalcupen for å få COC-poeng, men første mulighet til det, er ikke før i midten av februar.

– Sesongen går for henne nå, så dette er særdeles lite gjennomtenkt. Hun ville vært gull for kombinert, for FIS, for alle. Og så blir hun offer for noen regler, sier Stuan.

I historiens første VM-konkurranse for kvinner forrige vinter, ble det helnorsk pall med gull til Gyda Westwold Hansen, og sølv og bronse til søstrene Mari og Marte Leinan Lund.

Kombinerttalentet selv sier hun hadde verdenscupen på Lillehammer som sitt store mål.

– Jeg føler jeg har oppfylt kravene og er god nok til å være med. Det gjør litt med motivasjonen når man ser at man ikke får være med på det man har gledet seg til, for ting man ikke får gjort noe med selv, sier Hagen.

– Samtidig forstår jeg at regler er regler, legger hun til.