Historiske Ruud videre til andre runde i Wimbledon: − Kan skape trøbbel for hvem som helst

(Ruud – Ramos-Vinolas 7–6, 7–6, 6–2) Endelig skulle det lykkes for Casper Ruud (23) i Wimbledon. 3–0-seieren over spanske Albert Ramos-Viñolas (34) i 1. runde var hans første noen gang i storturneringen i London.

– Casper er god, så han kan skape trøbbel for hvem som helst. Nå møter han en god gresspiller som server veldig bra, så det blir en vanskelig kamp, særlig med tanke på gresserfaringen til Casper. Så det blir en vanskelig oppgave i neste runde, men ikke umulig.

Det sier Christian Ruud, Caspers trener og far til VG etter kampen.

Med dagens seier blir Ruud historisk: Ingen nordmann har tidligere tatt seg videre til andre runde i den prestisjetunge gressturneringen, ifølge Eurosport.

Pappa Ruud har selv gjentatte ganger forsøkt å ta seg videre til andre runde uten å lykkes. Han er nå lettet over at familieforbannelsen er brutt.

– Jeg tapte fem av fem mulig kamper her og han har tapt to av to tidligere, så det var gøy å bryte den vonde spiralen sm familien Ruud har hatt her i Wimbledon.

Gress og Ruud har ikke vært to ord som har passet særlig godt sammen. Før mandagens kamp hadde han tapt begge sine kamper i Wimbledon (2019, 2021).

– Jeg mener gress er for golfspillere. Jeg føler meg mer komfortabel på golfbanen enn på tennisbanen på gress, men la oss se om det forandrer seg, sa Ruud med glimt i øyet på en pressekonferanse, før spillerne gikk inn i gress-sesongen.

Og kanskje var dette starten på en mer komfortabel Casper Ruud på tennisgresset. For han viste til tider solid spill mot den spanske veteranen, som er nummer 39 på verdensrankingen.

Det ble likevel jevnt i de to første settene. Begge settene gikk til tiebreak. I det første var Ruud overlegen med sifrene 7–1.

1 / 3 FOKUSERT: Casper Ruud var jevn og god i kampen mot Ramos-Vinolas. forrige neste fullskjerm

Langt verre så det ut i det andre settet. Ruud slurvet og spanjolen fikk fire settballer på stillingen 6–2 i tiebreaket. På stillingen 7–6 til spanjolen trodde Ruud at settet var tapt da hans slag ble dømt ut. Men Ruud utfordret avgjørelsen og «hawkeye»-bildene viste at den såvidt traff linjen. Dermed kunne Ruud fullføre snuoperasjonen og vinne settet 11–9.

– Det er virkelig mental styrke. Det handler om at Casper får mest mulig tid på gress, desto mer han spiller, jo bedre blir han. Det synes jeg han maksimerer her, sier Faa Hviding.

MER KOMFORTABEL: Gress er ikke Casper Ruud sitt favorittunderlag, men i åpningskampen i Wimbledon så det langt bedre ut.

I tredje sett var det imidlertid liten tvil; Ruud vant komfortabelt 6–2, godt hjulpet av mange meget gode server, inkludert flere serve-ess. Mannen fra Snarøya hadde totalt 14 serve-ess i løpet av hele kampen.

Gjennomsnittshastigheten på Ruuds server var på 185 km/h, langt hardere enn Ramos-Viñolas sine, som i snitt lå på 165 km/h gjennom kampen. Nordmannen hadde dessuten kun 3 dobbeltfeil (to serve-bom på rad), opp mot spanjolens 7.

Kampen mellom Ruud og Ramos-Viñolas begynte opprinnelig klokken 12, men etter to separate avbrudd grunnet regn, ble ikke kampen ferdigspilt før rundt 17:40 norsk tid.

Ruud var forut for kampen rangert som nummer seks på den oppdaterte ATP-rankingen, mens spanjolen var rangert som nummer 39 i verden.

I andre runde møter Ruud franske Ugo Humbert (24), ranket som nummer 112 i verden. De har møtt hverandre tre ganger tidligere, men aldri på gress. Humbert har vunnet to kamper mot Ruud på hard-court, mens Ruud har vunnet en kamp på grus.