Hovland-opptur etter kanonavslutning: − Det var rått

Etter en periode med svake resultater, fikk det norske golfesset Viktor Hovland (24) en opptur på åpningsdagen av The Open.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var en dag der det gikk opp og ned, men jeg klarte å avslutte med tre birdier på rad. Det var rått, sier Viktor Hovland etter åpningsrunden av The Open.

Nordmannen har ikke fått det helt til på golfbanen i det siste. Senest forrige uke misset han cuten i Scottish Open. Torsdagens åpningsrunde var imidlertid en stor opptur.

Hovland står med fire slag under par etter den første runden av majorturneringen. Det holder til en foreløpig delt fjerdeplass, fire slag bak lederen Cameron Young på −8.

Hovland noterte seg for en birdie allerede på det første hullet. På hull tre gjentok han bedriften, før det ble bogey på hull fire. På de fire påfølgende hullene ble det par, før rundens tredje birdie kom på hull ni.

– Jeg fikk selvfølgelig en fin start da jeg var to under par etter tre hull. Så gjorde jeg en liten feil på hull fire. Jeg spilte ikke på mitt beste midtveis, men jeg visste at om jeg fortsatte å gjøre par, så ville jeg omsider få til et godt slag, komme nærme pinnen og da skulle jeg gripe muligheten, sier Hovland.

Hovland noterte seg for tre nye par på hull 10, 11 og 12. Den harde banen spilte flere av spillerne et puss, og det var det som skjedde med Hovland på hull 12 da ballen endte opp i bunkeren. Hovland holdt imidlertid hodet kaldt og reddet par.

Se bunkertrøbbelet til Hovland i videoen under.

– Det gjør deg selvfølgelig gal der og da, men du vet at det kommer til å skje. Jeg slo et godt slag, så det er ikke så mye du kan gjøre med det. Det som er viktig, er hvordan du kommer deg ut av situasjonen. Istedenfor for å gå for et dumt slag i et forsøk på å ta tilbake det tapte, gjorde jeg et godt par, sier Hovland.

På hull 13 måtte imidlertid Oslo-mannen notere seg for dagens andre bogey. Deretter ble det to nye par, før Hovland avsluttet kanonsterkt med tre strake birdier på de tre siste hullene.

På hull 18, et kort par 4-hull, puttet han for eagle etter å ha slått seg inn på greenen med førsteslaget. Greenen på St. Andrews er imidlertid tregere enn vanlig, og det fikk man se på eagleputten da ballen stoppet opp et stykke før hullet. Hovland satte heldigvis den påfølgende putten for birdie.