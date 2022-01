STANG UT: Hovland endte dagen med en hullkant ut på dagens siste hull.

Hovland tapte terreng: − Den er brutal

Viktor Hovland (24) har tre slag opp til teten før den siste runden i storturneringen i Abu Dhabi.

Av Simon Zetlitz Nessler

Hovland er med i tetkampen i Abu Dhabi HSBC Championship før den siste runden, men måtte se at avstanden opp til teten vokse på lørdagens siste hull.

Hovland hadde en tre meter lang putt for birdie, men endte opp med å treputte og gikk av banens siste hull med en bogey. Putten for par, fra en snau meter, gikk i hullkanten og ut.

– Den er brutal på det siste der. Er den på kontoen litt for slurv, kanskje, spurte Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen etter nordmannens avslutning.

Hovland selv ristet på hodet, tydelig oppgitt over avslutningen. Dermed ble det en runde på 70 slag, to slag under par, som gjør at nordmannen er tre slag bak lederen Scott Jamieson.

Shane Lowry og Thomas Pieters ligger slaget bak Jamieson, mens Hovland altså er nede på en delt fjerdeplass.

Hovland beholdt roen etter lørdagens avslutning, men har tidligere latt sinnet gå ut over putteren:

Hovland startet turneringen glimrende med en runde på 64 slag, åtte slag under par, på torsdag. Han var på annenplass etter den første dagen, og i vindfulle forhold under den andre runden klarte han å holde seg oppe i teten, til tross for en runde på 74 slag, to slag over par. Før den tredje runden lå Hovland på en delt tredjeplass, slaget bak Scott Jamieson og James Morrison.

Lørdag gikk han ut i lederball sammen med de to britene, og det ble en jevn og solid dag for nordmannen. På de første ni hullene ble det to birdier, mens han startet siste halvdel av runden med en bogey etter et svakt innspill på hull 10. Han slo tilbake med birdie på hullet etter, og fulgte opp med birdie på hull 15, men dessverre for Hovland endte runden med en bogey på hull 18.

Turneringen er den første turneringen i DP World Tour (tidligere Europa-touren) for året. Ukens turnering er blant de største på touren, som én av fem turneringer som er en del av «Rolex Series» - en rekke med turneringer med høyere premiepenger og flere rankingpoeng enn vanlige turneringer på DP World Tour. Også neste ukes turnering, hvor Hovland også skal delta, Slync.io Dubai Desert Classic er en del av «Rolex Series».

Hovland startet året med en delt 30. plass i Sentry Tournament of Champions, men avsluttet 2021 med seier i de to siste turneringene han spilte. Søndag har han muligheten til å ta nok en seier, noe som i så fall vil være hans andre seier på DP World Tour og den klart største av de to. Hovland vant i fjor sommer BMW International Open i Tyskland, og ble da den første nordmannen med seier på den europeiske touren.

I LEDELSEN: Scott Jamieson kan ta karrierens største seier.

PS! Den siste runden av turneringen sendes fra 08.00 på Viaplay og Vsport Golf.