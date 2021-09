KUNNE JUBLE: Nora Mørk og Katrine Lunde tok i fjor seriegull med Vipers, men OL ble en nedtur.

Mørk fikk ekstra ferie etter OL-nedturen: − Mentalt utladet

Håndballstjernen Nora Mørk (30) fikk ekstra fri fra klubben etter OL. Hun var mentalt utladet etter lekene og reiste til Danmark for å tilbringe tid med kjæreste og venner.

Av Ida Høidalen

– Jeg har rett og slett vært sliten. Kroppen er helt fin, men jeg har vært mentalt utladet etter jeg kom hjem fra OL, egentlig, sier Nora Mørk til VG.

Hun sitter på spillerbussen på vei til bortekamp mot Follo med Vipers. Det er allerede sesongen tredje seriekamp, men bare den andre for Mørk.

30-åringen fikk stå over sesongens første kamp og reiste til Danmark på ferie for å tilbringe tid sammen med blant annet kjæreste Jerry Tollbring og tidligere lagvenninne Henny Reistad.

Klubben valgte å gi Mørk litt ekstra ferie etter et tøft OL. Det endte i tårer og tap for Russland i semifinalen:

Norge tok til slutt bronse etter seier mot Sverige i bronsefinalen.

– Hva er det som gjorde at du ble så utladet?

– Jeg tror bare det er mye tanker rundt det som skjedde. Vi hadde ikke så mye tid til å gå gjennom en prosess, det var bare rett på bronsekamp og så rett hjem og ha litt fri. Så «fikk jeg det litt», og det gikk kanskje litt mer inn på meg da jeg kom hjem, sier Mørk.

På danske håndballnettsider gikk det rykter om at Mørk var på klubbjakt i Danmark da hun var på ferie. Det avkrefter hun til VG at hun var.

TÅRER: Nora Mørk får trøst av Marit Malm Frafjord etter semifinaletapet for Russland i OL.

– Det var veldig deilig å få litt fri. Jeg hadde vært oppå folk hele sommeren og fikk beskjed om når jeg skulle spise, hvor jeg skulle møte opp og hva jeg skulle ha på meg til enhver tid. Så det var veldig deilig å få noen dager ekstra og få vært litt alene, forteller Mørk.

– Nå som du har fått det litt på avstand: Klarer du å glede deg over bronsen eller tenker du fortsatt mest på semifinalen mot Russland?

– Jeg tror det er en prosess. Jeg tror det er noe alle må gjennom, og som jeg kanskje ikke hadde så lyst til å gå gjennom. Men man må kunne kjenne på alt for å kunne gå videre, svarer Mørk og fortsetter:

– Jeg tror det handler mye om at OL ble utsatt og at det var noe jeg hadde gått og ventet på i fem år. Og det har vært mye motgang i de fem årene. Og jeg har jobbet bare for det. Og så var det ferdig. Plutselig begynte sesongen. Da ble det litt vanskelig å omstille. Så jeg trengte litt tid på å jobbe meg gjennom det.

Mørk har flere ganger vært åpen om at OL har vært det store målet når hun har kjempet seg tilbake fra flere, lange skadeperioder.

Etter tapet for Russland var skuffelsen stor da Mørk møtte pressen etter kampen, og 30-åringen var blant annet kritisk til dommerparet. Det fikk hun kritikk for fra flere eksperter, men hun forteller at det ikke er noe hun har brydd seg noe om.

– Nei, absolutt ikke. Det har jeg brukt veldig lite energi på. Jeg tror bare det handlet om å kunne ta seg den tiden og bli ferdig med det. Det er et så stort mål for så mange. Også begynner det en ny sesong typ et kvarter etterpå. Det kom litt brått på, sier Mørk.

Nå er det «bare» tre år til OL i Paris. Mørk forteller at hun har planer om å være med der også.

– Kroppen min er helt fin, så jeg vil absolutt satse mot det. Så lenge kroppen er fin, har jeg lyst til å spille håndball på øverste nivå. Det kommer helt sikkert fort, men det kjennes lenge til akkurat nå, sier Mørk.