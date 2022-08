Overlevde dobbelt haiangrep: − Trodde at jeg kom til å bli spist levende

Den norske surfe-landslagstreneren fra Sør-Afrika, Shannon Ainslie, ble angrepet av to fire meter lange hvithai. Nå forteller han den dramatiske historien.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da Ainslie var 15 år opplevde han mange menneskers mareritt: Han ble angrepet av to hvithai mens han var ute og surfet i Nahoon Reef i Sør-Afrika.

Se video av angrepet øverst i saken.

Nahoon Reef er kjent blant surfere for kraftige bølger og flere haier, men i 2000 bestemte Anslie seg likevel for å padle ut i havet.

Forholdene var for gode til i motstå, beskriver han til The Guardian.

– Jeg surfet med en venn og broren min før jeg ble angrepet av to hvithai, alt skjedde så fort at jeg ikke ante hva som foregikk, sier han til VG.

Ainslie og vennene hadde surfet i halvannen time da folk begynte å svømme innover mot land, fordi de følte seg urolige. Det luktet nemlig en svak duft av sardiner, noe som er et typisk tegn på at det kan komme haier i området.

OVERLEVDE: Den norske surfe-landslagstreneren Shannon Ainslie overlevde en dobbelt haiangrep da han var 15 år gammel.

Populært å surfe i Norge

Surfing har vært en mannsdominert idrett og er fremdeles det i mange land, forteller Surf-Norge-redaktør Henrik Bydal.

Men i Norge har trenden snudd.

De siste årene har det blitt flere og flere kvinnelige surfere ute i bølgene, bekrefter Shannon Ainslie. Han er trener for det norske surfelandslaget.

Ainslie flyttet til Norge fra East London i Sør-Afrika i 2016, men reiste ofte til Norge for å surfe mange år før det. Fascinasjonen for Norge begynte fordi han surfet med folk fra Lofoten, som mente at han måtte sjekke ut bølgene i Norge.

– Jeg digget Norge fra starten. Det var så trygt og fint her, sier Ainslie til VG.

En bølge kastet Ainslie opp i luften. I videoen øverst i saken ser man en haifinne stikke opp rett ved siden av ham, men 15-åringen visste ikke at det var to hvithai i nærheten av han på dette tidspunktet.

HAIFINNE: Shannon Ainslie visste ikke at det var to hvithai sammen med han i bølgene.

– Det var som om jeg ble dratt inn i en drøm. Jeg var så forvirret og desorientert. Tiden stoppet opp og jeg følte ingenting da haien angrep meg, sier han og fortsetter:

– Den tok hånden min og surfebrettet i kjevene, og dro meg med seg under vannet. Sjokket dempet smerten ved bittet. Under vannet sveipet en annen hai etter hodet og skuldrene mine, men bommet, fordi den andre hadde fått meg først.

Tiden stoppet

Tiden står stille for 15-åringen som nå ligger i vannet sammen med to fire meter lange haier. Han får blikkontakt med en av dem.

– Det føltes som en evighet. Haien og jeg stirret inn i hverandres øyne. Munnen dens var vidåpen. Jeg kunne se et stort sett med tenner og mørke sorte øyne. Den svømte forbi meg og jeg kjente et dytt bakfra, den må ha strøket langs ryggen min, men heldigvis hadde den ikke bitt meg, sier han.

15-åringen så surfebrettet sitt ligge foran seg med et stort bitemerke på. Det var ikke før han karret seg opp på brettet at han innså at hånden hans ikke hang på armen slik den skulle.

HAIBITT: Slik så surfebrettet til Shannon Ainslie etter at han ble angrepet av to hvithai.

– Den hadde et gapende hull i seg og håndleddsbenet mitt stakk ut etter at haien hadde bitt rett gjennom det. Det var en rift i våtdrakten min og blodet rant ut av hendene mine. Jeg fikk panikk, forteller han.

Ifølge Ainslie padlet alle de andre surferne inn mot land uten å hjelpe ham. Han ble værende igjen skadet og redd omtrent 100 meter ute på havet.

Bølgene stilnet og Ainslie hadde ikke sjans til å padle hele veien inn mot land.

– Jeg skalv, gråt og fikk panikk, og jeg så livet mitt blinke foran meg. Jeg trodde at jeg kom til å bli spist levende hvert øyeblikk. Det følte som om jeg var i et mareritt, beskriver han.

Reddet av en bølge

Så, ut av det blå, kom det en stor reddende bølge og 15-åringen fikk ridd den inn mot land før han måtte padle i ytterligere 20 minutter.

– Hele tiden var jeg bekymret for at haiene skulle komme tilbake, sier han.

Den enorme lettelsen han kjente da han kom til land er vanskelig å beskrive. Håndleddet blødde fremdeles kraftig, og noen surfere kom løpende for å binde tøy rundt hånden hans.

Broren fikk kjørt ham til sykehuset hvor de fikk sydd på håndleddet igjen.

Haien hadde bitt gjennom armen og håndleddsbenet.

Ikke vanlig med haiangrep

Selv om mange er redde for å bli angrepet av hai, er det ikke vanlig.

– Mennesker står ikke på haienes meny. Dersom en hai biter et menneske er det av ren nysgjerrighet, for å forsvare seg mot det som oppleves som en trussel eller fordi de blander mennesket med et naturlig byttedyr. Noen ganger hører man om surfere hvor haier har bitt etter surfebrettet deres. Dette er mest sannsynlig fordi brettet minner om formen på en sel – ett av haiens favorittmåltider, skriver WWF Verdens naturfond på sine nettsider.

Antallet haiangrep ligger på rundt 75 i året. Til sammenligning anslås det at mennesker tar livet av rundt 100 millioner hai hvert år.

TAKKNEMLIG: Shannon Ainslie surfer fremdeles. Han er takknemlig for å være i live.

– Takknemlig for å være i live

I dag, 22 år senere, har han fremdeles arr på høyre håndledd. Det minner ham på hvor heldig han var den julidagen i 2000. Ifølge Ainslie er dette det eneste dobbeltangrepet som noen gang er filmet på kamera.

Surferen stoppet aldri med idretten.

– Jeg var mer redd for haier før angrepet mitt. Nå er jeg bare takknemlig for å være i live, sier han.