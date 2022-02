ØNSKES IKKE TIL HOLMENKOLLEN: Norges Skiskytterforbund har bestemt at de ønsker å utestenge russiske og hviterussiske utøvere fra verdenscuprennet i Holmenkollen.

Russlands skiskyttere dropper resten av sesongen – norsk idrett vil utestenge Hviterussland

Norges skiskytter-, skøyte- og skiforbund har alle gått ut med oppfordringer om utestengelse av russiske og hviterussiske utøvere fra internasjonale konkurranser som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

Norges Skiskytterforbund bestemte på et styremøte lørdag formiddag at de ønsker å utestenge russiske og hviterussiske utøvere fra verdenscuprennet i Holmenkollen – samt de øvrige verdenscuprennene denne sesongen. Uansett velger det russiske skiskytterlandslaget å trekke seg fra resten av sesongen, opplyser det russiske skiskytterforbundet i en uttalelse senere lørdag.

Tre verdenscuphelger gjenstår – i Finland, Estland og Holmenkollen i Oslo.

– Vi er klare på det at vi ikke ønsker at russiske og hviterussiske utøvere skal delta i Holmenkollen eller andre konkurranser i verdenscupen, sier Arne Horten, president i skiskytterforbundet til VG og fortsetter:

– Vi har sendt et forslag til IBU (Det Internasjonale Skiskytterforbundet) om at vi ønsker å stenge ute utøvere, for vi har ikke myndighet til å gjøre det selv.

Presidenten forteller at hele styret var enstemmig, og at det ikke var noe lang diskusjon.

– Vi er klinkende klare i oppfordringen om at de burde utestenges. Vi ønsker å utestenge dem for resten av sesongen, og så får vi vurdere det videre. Vi får se hvordan krigen utvikler seg, sier Horten.

Skiskytterforbundet ønsker også å gå i dialog med norske myndigheter for å forby russere innpass i landet.

– Estiske myndigheter har allerede bestemt seg for at russere ikke får komme inn i landet, også prøver vi å få en dialog med norske myndigheter om å gjøre det samme. Vi har jo ingen hjemmel til å gjøre det selv, forteller han.

Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har bestemt at russiske og hviterussiske utøvere må konkurrere under nøytralt flagg i kommende verdenscuprenn.

Verdenscupfinalen i skiskyting går i Holmenkollen 17.–20. mars.

Tidligere lørdag formiddag gikk også Norges Skiforbund ut med et ønske om å utestenge russiske utøvere.

– Skistyret har i dag besluttet at Norges Skiforbund ikke ønsker Russlands, eller russiske utøveres, deltagelse på de forestående verdenscuprennene og verdensmesterskap i Norge slik situasjonen er nå, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

De skriver videre i pressemeldingen at Skiforbundet skal følge det opp med det internasjonale skiforbundet.

For øyeblikket er det junior- og U23-VM i langrenn på Lygna, og i mars skal det være verdenscuprenn i alpint, langrenn, kombinert og hopp. Det skal også være VM i skiflyging i Vikersund 12.–13. mars.

TREKKER SEG FRA VM: Russland skal ikke være med i Vikingskipet under VM neste uke. Her er Olga Fatkulina i aksjon under VM i 2020 samme sted.

I likhet med flere norske særforbund vil også skøyteforbundet gå til utestengelse av russiske og hviterussiske skøyteløpere fra internasjonale konkurranser.

– Styret i Norges Skøyteforbund har i dag gjennomført et ekstraordinært styremøte for å drøfte situasjonen knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, og hvordan dette påvirker verdensmesterskapet på skøyter i Norge, 3.–6. mars, heter det i en pressemelding.

– Russlands brudd på folkeretten og angrep på det ukrainske folk krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Idretten er ikke løsrevet fra det og kan ikke forholde seg passive til det som skjer nå.