STERK MOR: Aneke Rune har fulgt sønnens karriere tett. Her er de sammen i 2019. Da var målet en «topp 20»-plass i verden innen mai 2022. Han er ikke helt der (nummer 40), men han er i kvartfinalen i French Open.

Vidunderbarnet som kan stoppe Ruud: − Han er en «freak» i Danmark

PARIS/OSLO (VG) Bak Danmarks nye tennisyndling, står en sterk mor. Holger Rune (19) kan bli enden på Casper Ruuds French Open-eventyr.

– Jeg blir følelsesladd når jeg snakker om familien, sa Holger Rune etter mandagens sensasjonelle seier over verdens verdensfirer Stefanos Tsitsipas.

Den unge dansken gløttet opp mot tribunen, hvor han fikk øyekontakt med moren Aneke, som selv var blank i øynene. Hun har ofret mye for å oppfylle 19-åringens tennisdrøm.

– Moren har fulgt ham fra ung alder og beskyttet ham fra kritikk. Hun er en sterk personlighet og enormt stor støtte for Holger. Aneke er med han overalt, forteller tennisredaktør i dansk TV2 Henrik Jensen til VG.

I Norge solgte Ruud-familien huset i 2015, delvis for å finansiere Caspers tennissatsing. Rune-familien gjorde et lignende grep for å kunne fortsette veien mot tennistoppen.

– Det er en familie som har penger, og moren har drevet eget firma, men de solgte sommerhuset da han var juniorspiller. De får ingen støtte fra det danske tennisforbundet, men må skaffe pengene selv, forteller Jensen før kvartfinalen onsdag kveld.

JUBELBRØL: Holger Rune gikk useedet inn i French Open. Nå står bare Casper Ruud i veien for en oppsiktsvekkende semifinale.

Rune er den første mannlige, danske spilleren som når en kvartfinale i en Grand Slam. På kvinnesiden var Caroline Wozniacki ranket som nummer én i verden i 2010.

– Dette er historisk for dansk tennis. Det er det største en dansk herrespiller har prestert i single, slår redaktøren fast.

Det kryr ikke av dyktige tennisspillere i Danmark, slik tilfellet også er for Ruud i Norge.

– Det er vanskelig å være den eneste i Danmark med den store drømmen, og ingen rundt ham forstår hva som foregår. Han er en «freak» i Danmark. Han er ikke som de andre, og vil ikke være det heller, fortalte mamma Rune til tennismajors.com i mars.

– Moren min og hele teamet er grunnen til at jeg har nådd så langt. Det hadde ikke vært mulig uten dem. Jeg er så glad for at de støtter meg i gode og tunge tider, sier Rune før kvartfinalen.

MAMMA: Aneke Rune får en stor del av æren for Holgers fantastiske utvikling. Her på tribunen da sønnen slo Stefanos Tsitsipas.

I motsetning til Christian Ruud, er ikke danskens mor trener også. Han har blitt trent av den tidligere danske proffspilleren Lars Christensen siden han var syv år gammel.

Rune er rangert som nummer 40 i verden, men spås raske klyv oppover rankinglistene de kommende månedene. Av tenåringer er det bare spanske Carlos Alcaraz (19) som er høyere rangert (6).

– Rune har sagt at han vil bli verdens beste. Han er dedikert, med et ekstremt fokus på å nå målene han setter seg. Han har lenge vært en stjerne i Danmark, men har nå fått sitt internasjonale gjennombrudd, mener Jensen.

Den svenske tennislegenden Mats Wilander, som nå jobber som ekspert for Discovery, har virkelig latt seg imponere av danskenes nye tennisyndling.

– Han er utrolig. Det jeg virkelig liker ved ham er at han returnerer serven fra grunnlinjen. Han går ikke tilbake fem-seks meter som de fleste andre, men er utrolig aggressiv og sterk på begge sider. Jeg visste ikke at han kunne slå så hardt – han er en utrolig atlet, slår den tidligere verdenseneren fast.

Ruud mot Rune sendes på MAX og discovery+ onsdag kveld og blir det fjerde møtet mellom skandinavene. De tre første kampene har endt med norsk seier, alle kampene på grus, senest 7–6, 7–5 i Monte Carlo tidligere i år.

– Vi har jobbet enda hardere for å analysere dansken. Vi kjenner han godt fra før, men har forsøkt å gå enda grundigere til verks, sier analysesjef i Team Ruud, Øivind Sørvald.

Han skal legge slagplanen for kvartfinalen sammen med Christian Ruud.

– Det er Christian som tar avgjørelsen, men vi ser etter hvordan vi kan nøytralisere dansken. Han er allsidig, med en stor verktøykasse. Han har stort repertoar, og kan hente frem dropshot, angrepsspill og han returnerer godt, analyserer Sørvald.

Ruud har en sterkere statistikk i kamper som har gått til et avgjørende sett (enten tre eller fem) enn Rune. Der har nordmannen 38–18, mens dansken har vunnet seks og tapt elleve. Rune har også lite erfaring med kamper over fem sett. Bare én gang har 19-åringen måttet spille en så lang kamp, og tidligere har han slitt med kramper i fysisk tøffe bataljer.

Info Tidligere møter Ruud-Rune Casper Ruud og Holger Rune har møtt hverandre tre ganger, alle utendørs, alle på grus: 2022, ATP 1000 i Monte Carlo: Ruud vant 7–6, 7–5 i andre runde. 2021, ATP 250 i Båstad: Ruud vant 6–0, 6–2 i andre runde. 2021, ATP 1000 i Monte Carlo: Ruud vant 6–2, 6–1 i første runde. Vis mer

Men Jensen i danske TV 2 advarer:

– Fysikken hans har utviklet seg ekstremt i det siste. Ruud møter en annen Rune i år enn i fjor, men Rune har stor respekt for Casper.

Reuters-journalist Julien Pretot har dekket tennis i 20 år. Han spår dansk seier på grusen i Paris.

– Jeg tror Rune er bedre, han har virkelig imponert. Men hvis Ruud kommer seg forbi Rune, tror jeg han når finalen. Ruuds største utfordring er den kommende kampen, mener han.

I semifinalen venter enten russiske Andrej Rubljov eller kroatiske Marin Cilic, som spiller den andre kvartfinalen på deres side av tablået.

– Jeg tror Casper kan vinne. Han har mer erfaring og er bedre fysisk rustet. Han har spilt flere femsettskamper, sier Ignacio Albarran Marcos, journalist i spanske Diario AS.