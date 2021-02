ULYKKE: Tiger Woods krasjet i bil tirsdag. Han ble hasteoperert med skader i beinet. Her fotografert under en PGA-turnering sist helg. Foto: Ryan Kang / FR171219 AP

Haugsrud og Bjørnstad om Woods-ulykken: − Utrolig trist

Eurosports golfduo Per Haugsrud og Henrik Bjørnstad satt med tårer i øynene da nyheten om Tiger Woods’ ulykke sprakk.

– En rekke medier ringte oss, men vi orket ikke. Vi ble så lei oss og satt her med tårer i øyekroken. Det var ordentlig vondt, sier Haugsrud.

Han er på hytta i Kragerø sammen med kommentator-makker Bjørnstad og prater med VG på høyttaler. Derfra fikk de med seg den alvorlige bilulykken til Tiger Woods tirsdag.

Golfstjernen ble hasteoperert i høyre ben og ankel. Sheriff i Los Angeles County, Alex Villanueva, sa at Woods «er heldig som er i live». Saken etterforskes videre.

Hva med karrieren?

Det er foreløpig ikke kjent hvordan skadene vil påvirke golfkarrieren til 45-åringen. Los Angeles Times-kommentator Bill Plaschke tror karrieren kan være over.

– Det er trist at dette skjer gang på gang. Vi får håpe han først og fremst får det bra med seg selv, men Tiger er Tiger. Vi lever i håpet om at han kommer tilbake, sier Haugsrud.

Den amerikanske stjernen har vært innblandet i en rekke utenomsportslige hendelser - i tillegg til å være verdens beste golfer. Han har slitt med sexavhengighet, utroskap og ble arrestert ruspåvirket i 2017.

I FLIGHT: I 2002 spilte Henrik Bjørnstad sammen med Tiger Woods under en turnering i Tyskland. Bjørnstad får vondt av Woods etter bilulykken. Foto: Göran Bohlin

– Det er et helhetlig bilde om at han ikke har det bra. Hvorfor er ikke godt å si, men det er en utrolig trist sak. Vi må bare håpe at det holder nå, sier Bjørnstad, som selv har spilt i samme turneringer som Woods.

– Det er umulig for oss vanlige mennesker å sette seg inn i livet til Tiger. Det har vært et utrolig spesielt liv med enormt medietrykk.

– Må skjermes

Det er ikke kjent hvor Woods var på vei da ulykken skjedde tirsdag morgen amerikansk tid.

Haugsrud og Bjørnstad mener Woods burde ha et apparat rundt seg som gjør at flest mulig risikoer unngås. For eksempel at Woods alltid har en sjåfør uansett ærend, med mindre han kun skal på butikken for å kjøpe brød.

– Hvor er managementet? De må passe på gullkalven sin. Han må skjermes, sier duoen.

STJERNE: Tiger Woods spilte på lag med Suzann Pettersen under en veldedighetsturnering i 2011. Foto: Helge Mikalsen

Politiet mistenker ikke ruspåvirket kjøring. Det ble ikke tatt en blodprøve av 45-åringen. Det var en nabo som tipset politiet om ulykken nær Los Angeles.

Var på vei tilbake

Woods spilte sist en turnering i november. Han var forrige helg til stede under PGA-turneringen, hvor Viktor Hovland ble nummer fem, som tilskuer.

Woods spilte ikke selv da han er under opptrening etter en femte operasjon i ryggen tidligere i vinter. Han uttalte at han håpet å rekke Masters-turneringen i april.

– Gud, jeg håper det. Mye er avhengig av kirurgene, legene og terapeutene, og at de gjør alt riktig. Dette er den eneste ryggen jeg har, sa Woods.

Bjørnstad synes Woods fremsto sliten.

– Rundt Master-seieren i 2019 virket han så utrolig lykkelig. Alt var på stell og øynene lyste, men i helgen så han ikke sprudlende ut. I lang tid har han sett ulykkelig ut. Det var lett å lese på øynene og ansiktet, sier Bjørnstad.

