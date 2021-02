Kommentar

Ringenes sperrer

Av Leif Welhaven

Yoshiro Mori er ferdig som leder av organisasjonskomiteen for OL i Tokyo. Foto: Yoshikazu Tsuno / Pool GAMMA-RAPHO

En sexisme-skandale var det aller siste OL-apparatet trengte akkurat nå.

Den 83 år gamle sjefen for Tokyo-lekene, Yoshiro Mori, synes det er skikkelig slitsomt med kvinner på styremøter. De snakker så mye, må vite. Nå er det heldigvis han selv som er ferdig snakket som leder av japanernes OL-organisasjon.

For det som faktisk ER slitsomt i en moderne verden, er at vi så ofte må forholde oss til antikvariske holdninger i styringen av internasjonal idrett.

Mori forsøkte seg på en unnskyldning i håp om å bli sittende, men dag for dag økte presset fra ulikt hold. Det hjalp ikke akkurat 83-åringens sak at storsponsor Toyota begynte å røre på seg, eller at de sjåvinistiske kommentarene fikk frivillige til å trekke seg i hopetall.

Dermed ble utfallet slik det måtte bli.

Både for den lokale arrangøren og Den internasjonale olympiske komité (IOC) er timingen for gubbevelde-fokuset ekstra uheldig. I disse dager var planen å få fokuset bort fra om OL kunne la seg gjennomføre, og over på å selge inn budskapet om hvordan gigantprosjektet faktisk skal bli noe av.

Men dessverre for IOC er det ikke den første varianten av deres praktiske «playbook», som er ment å vise hvor ansvarlige de vil være, som har fått den store internasjonale oppmerksomheten de siste dagene.

I stedet for offensivt å overbevise, har mye handlet om enda en negativ sak som gjelder OLs renommé.

Yoshiro Mori har forsøkt å trekke tilbake kommentarene, og erkjenner at han har skapt kaos. Han er nå opptatt av at hans person ikke må stå i veien for å få lekene på beina.

Den prosessen har vist seg å være uvanlig krevende.

I fjor ble kritikken harsk da man ventet lovlig lenge med den nødvendige utsettelsen, og fortsatt er det mye usikkerhet rundt hvordan det skal gå og arrangere noe som opprinnelig skulle samle 11000 atleter. I et år preget av en global pandemi.

Tokyo og områdene rundt har slitt tungt med corona, og har hatt over 100.000 smittede. Det er også langt til mål hva gjelder massevaksinering i arrangørlandet.

Usikkerheten rundt coronasituasjonen er trolig en av grunnene til at oppslutningen OL-prosjektet ikke akkurat er overveldende i den japanske befolkningen. På et tidspunkt viste en undersøkelse at 80 prosent ønsket OL utsatt eller avlyst.

Men fra lederhold er det nylig gjort uttrykkelig klart at OL skal det bli, uavhengig av smittesituasjonen. Fra IOC er mantraet at deres oppgave er å organisere, ikke å avlyse olympiske leker.

En av hovedgrunnene til at det legges så mye prestisje i å få OL gjennomført, er rett og slett de økonomiske aspektene.

Fra japansk side er det investert enormt i lekene – som ikke lå an til å bli en ledestjerne for de angivelige planene om å nedskalere OL.

Men i tillegg er sommer-OL motoren for pengestrømmen i internasjonale forbund, som er avhengige av at IOC deler opp den lukrative kaken, der tv-inntekter står sentralt. For Thomas Bach og co. er inntektene fra sommerlekene den økonomiske kjernen i det olympiske økosystemet.

Derfor vil hverken den avskiltede topplederen eller noen av de utallige «ringenes sperrer» til slutt hindre OL fra å bli noe av denne gangen. Uansett hvor dårlig omdømme gutteklubben drar med seg på veien.