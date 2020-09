Djokovic skrøt av Ruud etter tøff semifinale: - Virkelig imponerende

(Novak Djokovic – Casper Ruud 7–5, 6–3) Casper Ruud (21) imponerte under karrierens tøffeste utfordring. Verdensener Novak Djokovic (33) fikk hard kamp, men ble til slutt for sterk i ATP1000-turneringen i Roma.

Oppdatert nå nettopp

– Han trener på (Rafael) Nadals akademi, og de har en lik måte å spille på. Han spiller med mye spinn, og forehanden hans er virkelig imponerende, sa 33-åringen om Ruud i Eurosports sending.

Djokovic fortalte at vinden var utfordrende, men at også nordmannens spillemønster skapte problemer. Serberen satte pris på at publikum var tilbake på arenaen, og var glad for å ha overkommet motstanderen fra Norge.

– Det var en tøff kamp gjennom to sett, og kampen varte i over to timer. Jeg måtte kjempe for de fleste av poengene og det første settet kunne gått begge veier, sa han.

Christian Ruud trodde Novak Djokovic kunne få seg en overraskelse i møte med sønnen, Casper Ruud. Og det var en rystet verdensener som måtte forsvare to settballer fra Ruud på stillingen 4–5 i det første settet.

Nordmannen imponerte stort på grusen i Roma, og ledet på det meste 3–5 i game. I nesten én time spill var det favør Ruud i det første settet, og ikke før på tampen klarte stjernespilleren fra Serbia å snu det til sin fordel.

– Det føles sykt brutalt at det ikke er Ruud som tar det første settet, mente ekspertene i Eurosports studio.

– Det er et helt fantastisk førstesett av Casper. Det kreves det råeste fra Djokovic for å vinne det, kommenterte Ola Bentzen.

TAPTE: Casper Ruud spilte en god kamp mot verdens beste tennisspiller, Novak Djokovic, men måtte se seg slått på grusen i Roma. Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

Djokovic var tidvis frustrert gjennom kampen. I kvartfinalen brakk han en racket, og i semifinalen mot Ruud var det både krangling med dommeren og høylytte brøl flere ganger.

– Du er ufattelig! tordnet det fra Djokovic da dommeren dømte fordel Ruud i et poeng i det andre settet – og TV-bildene viste at serberen trolig hadde en god sak.

DISKUSJON: Djokovic krangler med dommeren om hvor ballen landet. Foto: CLIVE BRUNSKILL / AFP

– Nesten som å se Federer!

31 varmegrader er brutale forhold, men både Ruud og Djokovic kjempet heroisk gjennom kampen i varmegryten i den italienske hovedstaden.

Ruud vartet også opp med herlige detaljer, som da han satte inn en volley med ryggen mot Djokovic. Slaget fikk tommel opp fra verdenseneren.

– Det er nesten som å se Federer her ute! utbrøt Bentzen i begeistring fra kommentatorbua.

Ruud ga Djokovic en god kamp også gjennom det andre settet, men på stillingen 3–2 brøt 33-åringen nordmannens serve. Oppgaven med å hente inn forspranget ble for vanskelig, men Ruud viste krefter ved å holde unna for to matchballer.

Serberen viste seg likevel et par hakk for sterk mot slutten av kampen, og vant det andre settet 6–3.

Dette er tiende gangen Djokovic tar seg til finalen i Masters 1000-turneringen i Roma. Han møter enten Denis Sjapovalov eller Diego Schwartzman i finalen.

Casper Ruud er rangert som nummer 34 i verden, men vil trolig krype seg inn blant topp 30 etter tapet mot Djokovic. Nordmannen har levert sensasjonelt spill gjennom turneringen, og slo blant annet ut verdensåtter Matteo Berrettini på veien til semifinalen. Ifølge ATP-tour har han spilt inn over 5,3 millioner norske kroner denne sesongen.

Strålende karriere

Djokovic har ligget på toppen av verdensrankingen siden februar i år, og har ikke vært ute av topp tre siden august 2018.

Serberen er tidenes tredje mestvinnende tennisspiller på herresiden med 17 seire, og er bare tre Grand Slam-titler bak ledende Roger Federer. Djokovic er seks år yngre enn sveitseren og har gode muligheter til å skrive seg inn som nummer én i tennishistorien.

Sammen med Rafael Nadal har Djokovic og Federer dominert tennisverden i lang tid.

Publisert: 20.09.20 kl. 16:58 Oppdatert: 20.09.20 kl. 17:29

Les også