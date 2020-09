Ny podkast fra VG-sporten: Ekstraomgang

VG Sporten tar en ekstra omgang med største norske stjernene om de største øyeblikkene i norsk idrett. Hør podkasten her.

VG-sporten

For mindre enn 10 minutter siden

Norsk sykkeldominans i Frankrike, mirakler i Marseille og Salt Lake City og tragedien i Flagstaff er noen av temaene den nye VG-podkasten Ekstraomgang er innom i sesong én.

Her finner du podkasten:

Du kan også høre episodene direkte her i artikkelen. Nye episoder kommer annenhver søndag.

Episode 2: Da Dale Oen mistet livet

Vi skrur tiden tilbake til den tragiske dagen i Flagstaff i 2012. Alexander Dale Oens lagkamerater snakker ut om de lange timene på Embassy Suites Hotel.

Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Og kunne det vært unngått?

– Det er et spørsmål som plager meg ekstremt mye, som har gått innpå meg, sier Dale Oens romkamerat Sindri Jakobsson i podkasten.

Hør episoden her:

Episode 1: Da vi eide sykkelverden

I 2011 herjet Norge i fjellene i Tour de France. Vi tar en ekstra runde med Edvald Boasson Hagen og Thor Hushovd om «tidenes norske Tour de France».

Hushovd avslører blant annet at han vurderte å dra hjem før mirakeletappen til Lourdes. Og Boasson Hagen forteller om hvordan han brukte tapet for landsmannen i Gap for å slå tilbake dagen derpå.

Hør episoden her:

PS! Ny episode kommer annenhver søndag.

Publisert: 19.09.20 kl. 23:25

Mer om Podkast VG Podcast