Bamford-hat trick ødela Aston Villas tabelltopp-drøm

(Aston Villa-Leeds 0–3) Aston Villa hadde overtatt tabelltoppen med uavgjort. Men Leeds-spiss Patrick Bamford ville det veldig annerledes.

Fortsatt fulle av selvtillit kom Aston Villa til fredagens kamp etter at de rystet Liverpool med 7–2 for 19 dager siden. Hjemmelaget skulle spille for en historisk god åpning. For første gang i klubbhistorien kunne Aston Villa tar fem strake seirer i de fem første kampene i Premier League.

Og det hadde holdt med uavgjort for Aston Villa for å ta fra Everton tabelltoppen.

Men på 19 minutter i 2. omgang scoret Bamford tre mål. Det første kom etter 55 minutter. Like etter var Bamford nede etter en duell mot Tyrone Mings. Bamford fikk en vridning i ankelen, og vred seg. Men det plaget ham neppe veldig. For like etter smalt det igjen.

Og scoring nummer to var av det lekre slaget. En perle. Mateusz Klich spilte opp. Bamford tok ballen, byttet fot, ladet skuddfoten, klinte til med venstre - og satte den i krysset.

– Også i Premier League. Det er dette man drømmer om når man vokser opp, sier Bamford på TV 2s sending, før han la til med et smil at når han jobber hardt, så får han spille.

Bamford doblet scoringskontoen fredag kveld, og er nå oppe i seks mål i Premier League så langt denne sesongen.

Leeds på 3. plass

Og med seieren så er nyopprykkede Leeds oppe på 3. plass i Premier League. De har spilt en kamp mer enn de fleste, og to flere enn Manchester City, Manchester United og Burnley.

Leeds har like mange poeng som Liverpool (10), men er tre mål foran på målforskjell. Og Leeds er gode når Helder Costa, Jack Harrison og Patrick Bamford leker seg i full fart mot mål.

Jack Grealish hadde en strålende kamp for hjemmelaget, og i 1. omgang hadde han en avslutning som ble reddet på streken av Luke Ayling. Det var millimetere fra at den ballen var i mål. Ayling var stor i forsvaret til Leeds.

REDNING PÅ STREKEN: Leeds-spiller Luke Ayling redder Jack Grealishs avslutning på streken i 1. omgang. Det var på millimeteren der. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

Aston Villa hadde bare sluppet inn to mål foran kveldens kamp. Nå har de fem baklengs. Det er fortsatt best av samtlige lag. Arsenal er nærmest, de har sluppet inn seks.

Premier League S V U T M P 1 Everton 5 4 1 0 14 – 7 7 13 2 Aston Villa 5 4 0 1 12 – 5 7 12 3 Leeds United 6 3 1 2 12 – 9 3 10 4 Liverpool 5 3 1 1 13 – 13 0 10 5 Leicester City 5 3 0 2 12 – 8 4 9 VIS MER Champions League

