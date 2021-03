PÅ FELTET: Ståle Solbakken og Norge er på plass på treningsfeltet i Marbella. Onsdag venter Gibraltar. Foto: Geir Olsen/NTB

Høgli fikk skyllebøtte: − Sa han skjemtes av å være fra Norge

MARBELLA/OSLO (VG) Ståle Solbakken debuterer som landslagssjef borte mot Gibraltar onsdag. Tom Høgli har opplevd landslagstreneren – på godt og vondt.

Tidligere landslagsspiller Tom Høgli (37) hadde tre år med Ståle Solbakken som trener i FC København.

– Jeg er en veldig stor beundrer av ham, både som trener og som leder, sier Tom Høgli til VG.

Høgli gikk fra belgiske Club Brugge til FC København juli 2014, og var i klubben frem til 2017. Solbakken har vært trener i København i en årrekke, først fra 2006 til 2011, deretter fra 2013 til 2020.

– Det var noen utrolig fine år der nede, hvor vi vant utrolig mye. Jeg må innrømme at da vi kvalifiserte oss til Champions League, det var stort, da var Ståle også fornøyd, sier den tidligere landslagspilleren.

DUO: Ståle Solbakken og Tom Høgli hadde tre år sammen med i den danske hovedstadsklubben. Foto: Jostein Magnussen/VG

En av dem som fikk oppleve Solbakken i tidlig treneralder, er Petter Vaagan Moen (37). Han hadde landslagssjefen som trener fra 2002 til 2005, og fikk sitt gjennombrudd med Solbakken. Etter tiden i Ham-Kam ble det overganger til blant annet Brann, Queens Park Rangers, og Lillestrøm.

– Ståle krevde mye av med det man kunne gjøre noe med, altså enormt høy mentalitet fra hver enkelt, sier Vaagan Moen til VG.

– Hvordan var han som trener?

– Han er flink til å få ut de beste egenskapene til «enerne», og få frem de beste kvalitetene, sier «Mjøsas Beckham».

Høgli skildrer en trener som bryr seg om hver enkelt person, både privat og sportslig. Han forteller også om en enkel og tydelig filosofi.

– Vi merket det spesielt i tøffe bortekamper i Europa, hvor stabile vi egentlig var. Han er tydelig på organisering og hvordan man skal bevege seg, og liker at det skal gå fremover når man først vinner ballen. Ellers så liker han jo dobling på kant som fører til innlegg, og en direkte spillestil, forteller Høgli.

Harstadværingen fikk oppleve Solbakken på både godt og vondt.

– Jeg husker godt en kamp i Danmark, hvor verken jeg eller laget gjorde det spesielt godt. Ståle var ikke helt fornøyd med min innsats, og da sa han at han skjemtes av å komme fra Norge (fordi Høgli spilte dårlig, journ.anm.). Det var en klar og tydelig melding det, som vi har flirt mye av i ettertid, smiler Høgli.

Ståle Solbakken husker hendelsen på tirsdagens pressekonferanse.

– Det tror jeg faktisk var i en pause mot Randers, hvor Tom (Høgli) faktisk ikke visste hvilken vei han spilte. Høgli lyver jo sjeldent, så det blir vanskelig å komme seg unna den, sier Solbakken til VG og ler.

Da VG forteller om Solbakkens svar, bryter Høgli ut i latter.

– Det er noe av det artigste jeg har vært med på i fotball. Det forteller bare om han som trener og leder. Man kan få veldig krasse beskjeder, men allikevel har man den dypeste respekt for hverandre, og det forteller at det kan «blåse» litt i løpet av en kamp, sier 37-åringen.

– Hvor ligger Solbakkens styrke?

– Formidlingsevnen han har. Han vil ikke trenge mange treninger for å sette et preg på landslaget, og å kommunisere ut det han har tro på fotballmessig, sier Høgli.

Hvilke svakheter har han?

– Nei, jeg synes han er nærmest nær komplett som trener og som leder. Du blir inspirert av å spille for han, noen klokkeklare svakheter ser jeg ikke. Han har et konkurranseinnstinkt som smitter over, svarer harstadværingen.

Norge skal spille tre kamper i landslagspausen i mars. Først Gibraltar borte på onsdag, deretter Tyrkia hjemme (i Spania) på lørdag, før siste kamp spilles mot Montenegro borte tirsdag 30. mars. De andre landene i Gruppe G er storfavoritt Nederland, og Latvia.