MUSKELBUNT: Viktor Hovland slo seg til en delt andre plass sist helg, på tross av alvorlig trøbbel underveis. 23-åringen har lagt mye av grunnlaget for sin suksess i styrketreningsrommet.

Ekspert om Hovland: − Vanvittig utvikling av fysikken

Tidligere golfproff og nåværende ekspertkommentator Per Haugsrud (56) mener systematisk styrke- og smidighetstrening er en viktig og kanskje avgjørende årsak til at Viktor Hovland (23) har etablert seg i verdenstoppen i verdenssporten golf.

– Ingen tvil! Han har hatt en vanvittig utvikling når det gjelder fysikken. Det er bare å gå tilbake tre år i tid. Se på bilder fra da og sammenligne med nå. Det er stor forskjell, sier Per Haugsrud.

Sammen med tidligere golfproff Henrik Bjørnstad følger han Norges golfkomet Viktor Hovland tett som kommentator under Eurosports sendinger fra golfsirkusets øverste hylle, der Hovland den siste tiden har slått seg fra den ene suksessen til den neste.

Viktor Hovland er nummer to på PGA-touren etter rundt halvspilt sesong. Blant de øvrige åtte beste er det syv amerikanere.

– Henrik og jeg sitter der og sier at «det blir topp fem», og så ler vi litt, sier Per Haugsrud og mener det nærmest er blitt en selvfølge at «The Norwegian» vil befinne seg tetsjiktet i løpet av alle rundene om høy prestisje og store premiepenger.

Fremgangen er imidlertid ikke resultat av lykketreff.

For ett år siden, etter Viktor Hovlands første seier på PGA-touren i Puerto Rico, publiserte «Titleist Performance Institute» på Twitter en video fra en av hans styrke- og smidighetsøkter under overoppsyn av coach Kim Røtnes Jensen – under overskriften «Hvis du vil bli mer eksplosiv, må du trene eksplosivitet».

2018: Viktor Hovland under U. S. Amateur Championship på Pebble Beach i 2018.

Av smakebitene fra Hovlands (178 cm/75 kg ifølge PGA-tourens hjemmeside) økt: Kickboxing, spensthopp med og uten vektbelastning, bevegelighetstrening for hoftene, styrketrening for overkropp/kjernemuskulatur, koordinasjonstrening «øye, hånd, fot».

– Han slår lenger og kan trene mer. Det har noe å si for det vi ikke ser på TV. All reisingen, treningene på rangen (treningsfeltet) i timevis. Du ser det på Viktor. Han er ikke sliten etter fire timer. Alt blir mye lettere, sier Per Haugsrud med tanke på effekten av Viktor Hovlands systematiske utenfor banen-trening.

Golfeksperten sammenligner Hovland med nordirske Rory McIlroy (31), som kom på delt sjetteplass da Hovland endte på delt annenplass sist helg.

– Rory McIlroy gikk fra å ha litt valpefett til å bli den hulken. Fysikken til Viktor (Hovland) ser enda bedre ut for golf. Han har ikke en vanvittig stor brystkasse, som kommer i veien, forklarer Per Haugsrud og sikter til selve golfslaget.

Her er et slag helt utenom det vanlige:

Haugsrud påpeker at Hovlands utslag etter all sannsynlighet går lenger som følge av den spesifikke styrke- og smidighetstreningen han har lagt ned.

– Han har lagt på godt med lengde, uten at det har gått på bekostning av sikkerhet og nøyaktighet. Når ballen går 20 meter lenger frem, betaler det seg over fire dager (en turnerings varighet), sier Per Haugsrud.

Han mener Tiger Woods (45) er grunnen til at eliten fikk øynene opp for styrketrening. Tidenes kanskje beste golfspiller bodde så å si i «gymmen» da han dominerte sporten fra slutten av 1990-tallet og frem til for 12 til 13 år siden.

– Det var Tiger som på en måte begynte med det. Da jeg holdt på, kom det etter hvert inn busser med treningsapparater. Men de ble ikke slitt ut, for å si det sånn, sier Per Haugsrud, som spilte på Europa-touren og Challenge-touren fram til 2001.

– Når Viktor Hovland spiller så ofte som han gjør, og reiser så mye, er det ikke vanskelig å finne tid til styrketrening på timeplanen?

– Disse gutta bor ikke på Bed & Breakfast. De er innkvartert på de fineste stedene, eller de leier hus med treningsfasiliteter. De største stjernene har også egne ansatte som er med dem for å følge opp treningen, svarer Per Haugsrud.