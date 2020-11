Maradona-avskjeden: Kisten fraktet ut av presidentpalasset

BUENOS AIRES (VG) Maradonas kiste er fraktet ut av presidentpalasset. Store folkemengder følger kortesjen.

Rundt 21.45 gjør kortesjen seg klar for å frakte Maradonas kiste ut av presidentpalasset. Følg direktesendingen på VGTV!

– Elektrisk stemning når kisten kjøres ut, sier VGs Hilda Nyfløt.

Kortesjen bestod av en blomstersmykket bil etterfulgt av en bårebil og flere andrer biler. Folk strømmer til og løper etter bilene. Selve bårebilen er voktet og blir fulgt tett av et titalls politimotorsykler.

Langs motorveien er det mennesker overalt som tar avskjed med Maradona med rop, flagg og sang.

Tidligere i kveld løp store folkemengder mot et sted hvor et helikopter har landet. Her går man ut fra at Maradonas lik skal fraktes bort.

– Alle løper som gale mot helikopterplassen, fortalte VGs Hilda Nyfløt i Buenos Aires.

Folk kastet flasker mot politibilene på plassen.

Køsystemet kollapset etter at det i utgangspunktet var bestemt at syningen av Maradonas kiste ble utvidet med tre timer tidligere i kveld. Ingen slapp inn, og syningen ble avbrutt. Myndighetene har offisielt gått ut med nyheten om at syningen er avsluttet, og at Maradonas kiste vil bli fraktet med bil og politimotorsykler fra stedet.

Like etter klokken 20 skjøt politiet med gummikuler mot folkemengden. Flere er skadet, melder TN.

TV-kanalen TN meldte om uroligheter på Avenida 9 de Julio hele torsdag kveld hvor folk prøvde å komme seg frem til Casa Rosada hvor Maradonas kiste ligger til skue.

VIL TA AVSKJED: Nerera López og vennen Martin foran Casa Rosada i Buenos Aires. Foto: Hilda Nyfløt

Nerera Lopez stilte seg likevel opp utenfor palasset sammen med vennen Martin, og håper hun får komme inn og si farvel til Maradona. - Claudia (Maradonas eks) har sagt at hun ikke ønsker at noen kommer til skade.

– Vi står her og venter og håper vi kommer inn, fortalte hun til VG.

LENGE I KØ: Julieta Lopez og kjæresten Tomas Fox hadde stått i kø siden klokka 12 i dag. Foto: Hilda Nyfløt

VG møtte også paret Julieta Lopez og Tomas Fox, som hadde køet i seks timer. Det var rett før det var deres tur til å komme inn i palasset da kaoset brøt ut.

– Det er umulig å kontrollere dette, det er så mange folk. Det er leit at hele det argentinske folket må betale prisen når noen få lager kaos, sier Lopez.

– Det er familier blant oss som vil komme inn, men ved avenyen begynte politiet å skyte med gummikuler. Jeg tror ikke de vil slippe oss inn nå, noen folk har drukket mye alkohol. Men vi blir en stund til for å se, sier hun.

VELDIG TRIST: Brian Ruda har satt seg i skyggen og har hodet i hendene. Han er veldig trist, forteller han. - Jeg har stått i kø siden klokken 12, jeg var bare 20 meter fra inngangen da køen ble oppløst, sier han. Folk oppfører seg ikke, og nå føler jeg meg bare trist. Jeg hadde så lyst til å komme inn og si farvel, jeg har stått timesvis i kø for å gjøre dette, sier han. Foto: Hilda Nyfløt

Like etter klokken 18 ble en kø stengt, og TV-kanalen viste bilder av politi som skyter i luften for å spre mengdene. Flere har blitt arrestert, og VGTVs bilder viser skadede som blir båret bort. Også tidligere torsdag var det uroligheter i forbindelse med avskjeden.

Brannmannskaper spylte vann opp i luften slik at folk skal få kjølet seg ned. Det var også uroligheter ved inngangen til presidentpalasset. Folk forsøkte å ta seg over sperringene til palasset, der har nå militærpoliti tatt oppstilling for å roe gemyttene.

TAR AVSKJED: Tusenvis av argentinere har vist Maradona den siste ære torsdag.

VGs reporter, som befant seg ved presidentpalasset tidligere i kveld rapporterte om en langt mer intens stemning enn tidligere på dagen. Det var i utgangspunktet kun drøye halvannen time igjen av syningen av Maradonas kiste, og desperasjonen begynte å øke blant dem som frykter de ikke får ta avskjed. Så kom beskjeden om at syningen vil utvides med tre timer.

Syningen skal nå utvides til klokken 19 lokal tid, klokken 23 norsk tid.

KAMP OM PLASSENE: Store folkemengder i kø for å se kisten til Diego Maradona tidligere torsdag.

Publisert: 26.11.20 kl. 18:37 Oppdatert: 26.11.20 kl. 22:23