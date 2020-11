OVERKJØRING: Samúel Fridjónsson og Viking var i storform mot Start. Foto: Carina Johansen, NTB

Viking slo tilbake etter en tøff uke – knuste Start

STAVANGER (VG) (Viking - Start 4–1) Supporterne og spillerne viste at de står bak Bjarne Berntsen (63) da Viking banket Start.

Oppdatert nå nettopp

Det har vært noen turbulente dager etter at det torsdag ble klart at Bjarne Berntsen er ferdig som Viking-trener etter sesongen. Reaksjonene har haglet mot styreleder Thor Steinar Sandvik etter at nyheten ble kjent, og mot Start var beskjeden klar fra Viking-supporterne.

– Thor Steinar Sandvik, forsvinn fra vår klubb, sang supporterne gjennom store deler av kampen – i tillegg til å synge Bjarne Berntsens navn.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Også spillerne skulle vise at de skal kjempe for treneren sin i sesongens fem siste kamper, og det gjorde de til det fulle. Mot nedrykkstruede Start ga de seg ikke før fire baller lå i nettet bak keeper Jonas Deumeland.

Den første kom etter 20 minutter. Zymer Bytyqi slo ballen inn i boksen, der Jesper Daland headet den rett til Sebastian Sebulonsen. Han headet ballen forbi keeper, og sendte Viking i ledelsen. 20-åringens første mål i Eliteserien.

Begge lag hadde flere gode muligheter til å sørge for flere scoringer i første omgang, men gode keepere sørget for at det bare ble det ene før pause.

I andre omgang fortsatte lagene å skape målsjanser, og spesielt Eman Markovic fikk en god mulighet etter 59 minutter. Han ble spilt alene gjennom med Viking-keeper Iven Austbø, men sisteskansen reddet mesterlig.

Den misbrukte muligheten skulle vise seg å være kostbar, for bare fire minutter senere satt i stedet 2–0. Bytyqi fyrte av et godt skudd, som Deumeland reddet. På returen kom Samuel Fridjonsson, og banket ballen opp i nettaket. Islendingens første mål etter at han returnerte til Viking på Deadline Day.

Austbø feiret målet med å løpe rett til Berntsen, og kaste seg i armene hans.

– En veldig god andreomgang. Fantastisk spill i perioder. Flott mål og vi er på rett plass når vi får returerer fra keeper, så det var veldig kjekt. Jeg er mest fornøyd med at vi jobbet så hardt hele veien. Selv om det i perioder kladdet spillemessig, så jobbet vi hardt med å forsvare målet vårt godt og så skaper vi store sjanser etter hvert, sier Berntsen til Max.

Fem minutter senere burde det sått 3–0 da Joe Bell fikk en eventyrlig mulighet. Et innlegg fant han helt alene på fem meter, og han kunne bare sette bredsiden til og sette den i mål. I stedet gikk den i stolpen, før den trillet tilbake til australieren. På åpent mål presterte han å sette ballen over. En ellevill bom av Bell.

Men 3–0 skulle komme, og det bare et par minutter etter bommen. Deumeland måtte nok en gang gi retur på et skudd fra Bytyqi, og da kom Fredrik Torsteinbø og satte inn det tredje.

Torsteinbø og Viking var på ingen måte ferdig. Det gikk ikke mer enn tre nye minutter før samme man satte inn 4–0. Yann-Erik de Lanlay svingte inn et hjørnespark, som Torsteinbø headet i mål med bakhodet.

På overtid satte Kevin Kabran inn et trøstemål for Start. Svenskens tredje kamp på rad med scoring.

Med de tre poengene går ligger Viking bare ett poeng bak Kristiansund, før de spiller søndag.

For Start blir det en nervepirrende søndag, når de andre lagene i bunnkampen skal spille.

Publisert: 28.11.20 kl. 17:48 Oppdatert: 28.11.20 kl. 18:10

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 25 22 2 1 85 – 28 57 68 2 Molde 25 16 2 7 62 – 30 32 50 3 Vålerenga 25 13 7 5 42 – 29 13 46 4 Rosenborg 25 13 6 6 45 – 28 17 45 5 Odd 25 13 3 9 45 – 37 8 42 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk