SVØMMESTJERNE: Becca Meyers har seks paralympicsmedaljer på samvittigheten. Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Døvblinde Becca (26) tvinges til å droppe Paralympics: − Sint, skuffet og trist

Døvblinde Becca Meyers’ (26) paralympicsdrøm ligger knust. Hun får ikke ha med egen personlig assistent til Tokyo, og mener det er umulig for henne å delta.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

– Hjertet mitt er knust, innleder den amerikanske parautøveren Becca Meyers et lengre innlegg på Twitter.

Hun har tre gull, to sølv og én bronse fra tidligere Paralympics, men i år måtte hun gi opp drømmen. Meyers er døvblind og ønsket å ha med sin egen personlige assistent, hennes mor, til Tokyo. Det ble hun nektet av det amerikanske forbundet. I stedet skal én personlig assistent ta seg av de 33 utøverne fra USA.

– Jeg får vondt i magen av det, men jeg må trekke meg fra Paralympics. Jeg er sint, skuffet, og mest av alt trist over at jeg ikke få representere landet mitt, skriver hun.

Paralympics i Tokyo varer fra 24. august til 5. september.

For fem år siden, under Paralympics i Rio, opplevde hun marerittet. Meyers lå på gulvet på hotellrommet, redd og frustrert over at hun ikke klarte å finne spiseområdet i utøverlandsbyen. Tårene presset seg frem, og det var til slutt foreldrene som reddet henne og sørget for at hun fikk i seg nok mat til å vinne tre OL-gull.

Etter den skremmende opplevelsen, lovet hun seg selv at hun aldri skulle la det skje igjen.

– Hvorfor må jeg fremdeles kjempe for rettighetene mine i 2021? Jeg snakker for fremtidige generasjoners parautøvere, og håper at de aldri må gå gjennom det samme. Nok er nok, avslutter hun.

Meyers knuste OL-drøm har vakt sterke reaksjoner fra andre utøvere og amerikanske politikere.

Det amerikanske paralympicsforbundet sier i et svar til The Washington Post at det er de kraftige coronarestriksjonene i Tokyo som gjør situasjonen vanskelig. De tillater ikke forbundet å ta med ekstra personell til Japan.

– Dette har resultert i at flere utøvere ikke vil representere USA i OL og Paralympics. Vi føler med utøverne som må ta slike tøffe avgjørelser, om de vil delta i et mesterskap der de ikke får hjelpen de vanligvis har. Men vår høyeste prioritet er sikkerheten til våre utøvere, trenere og støtteapparat, samt befolkningen i vertsnasjonen, sier forbundet.

Paraidrettsansvarlig hos Olympiatoppen, Cato Zahl Pedersen, føler med Meyers.

– Det er et likeverdsprinsipp. Er hun døvblind, må man sørge for at hun får ha med ledsager, mener han.

– Dette er ikke en coronagrunn. Det er et veldig viktig prinsipp at vi kjemper for å ha en god faktor, slik at de som har behov får med seg ledsager, fortsetter Zahl Pedersen.

Han er kjent med problemstillingen rundt det begrensede antallet assistenter man får ha med til Paralympics. I mesterskapet er hovedregelen at man får ha med én personlig assistent per tredje utøver. I Norge kjemper man for å øke antallet assistenter.

– Det er en evig påvirkningsprosess. Det er ikke motvilje, det er bare ikke vilje nok, sier Zahl Pedersen.