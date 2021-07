KRITISK: Boris Johnson. Foto: JOHN SIBLEY / X03811

Politikere ut mot rasisme etter EM-finalen: − Burde skamme seg

Engelske spillere fikk rasistiske kommentarer på sosiale medier etter finaletapet. London-ordfører Sadiq Khan ber plattformene ta grep for å fjerne hetsen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

En talsmann for det engelske fotballforbundet (FA) sier i en uttalelse at FA er «forskrekket» over mengden rasistisk hets enkelte av de engelske spillerne har fått rettet mot seg etter finaletapet mot Italia søndag kveld.

– FA fordømmer sterkt alle former for diskriminering. Vi kunne ikke vært tydeligere når vi sier at alle som står bak slik kvalmende oppførsel ikke er velkomne til å følge vårt lag, sier de i uttalelsen, melder BBC.

Politiet skriver på Twitter at de er klar over de rasistiske kommentarene, og at dette er helt «uakseptabelt» og vil bli etterforsket.

Tre England-spillere bommet på straffespark i finalen mot Italia, Marcus Rashford, Jadon Sancho og Bukayo Saka. FA navngir ikke hvem som har fått hetsen rettet mot seg.

Storbritannias statsminister, Boris Johnson, skriver i en Twitter-melding at det engelske laget burde bli hyllet som helter, ikke bli utsatt for rasisme på sosiale medier.

– Dere som er ansvarlige for denne forferdelige hetsen burde skamme seg, skriver Johnson på Twitter.

London-ordfører Sadiq Khan er også tydelig på Twitter.

– Rasistisk hets av et hvert slag er avskyelig og vil ikke bli tolerert på eller utenfor banen, skriver han, og sier at London-politiet vil etterforske hetsen rettet mot de engelske spillerne.

– Sosiale medier-selskaper må handle umiddelbart for å fjerne og forhindre dette hatet, skriver han.

I vår boikottet Premier League og flere andre store aktører i fotballen sosiale medier over en helg på grunn av problemene med rasistiske kommentarer på nett.

«It’s coming to Rome», skrek Italia-stopper Leonardo Bonucci i kamera etter at triumfen var sikret på fremmed gress. Det var hans scoring som sikret 1–1 og dermed ekstraomganger og straffer.

For England ble det et nytt straffemareritt – 25 år etter at Gareth Southgate ble syndebukken under EM på hjemmebane i 1996.

På tribunen sto flere tusen nedbrutte England-supportere.

– Frustrerende nok ble 19 av våre betjenter skadet da de konfronterte ustabile folkemengder. Dette er helt uakseptabelt, melder politiet i London på Twitter.

SKADET: 19 betjenter ble skadet da de konfronterte folkemengdene under EM-finalen søndag. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Tidligere på dagen stormet flere hundre supportere nasjonalarenaen Wembley før den historiske EM-finalen. Publikum med billett sto plutselig uten sete.

Videoer som ble delt på sosiale medier viser et stort antall engelske supportere som bryter seg forbi sperringene, sloss med vaktene og stormer inn på nasjonalarenaen.

Til tross for at 19 politibetjenter ble skadet under sammenstøt med voldelige supportere var det likevel mange som oppførte seg pent, legger politiet til: