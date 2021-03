BRENNER FOR FLYKTNINGARBEIDET: Torstein Bae, her avbildet under en sjakk-kveld på Bøler bibliotek i 2019. Foto: Hallgeir Vågenes

Torstein Bae blir avdelingsleder i Flyktninghjelpen

NRKs profilerte sjakk-kommentator Torstein Bae trer inn i Jan Egelands rekker når han nå tar fatt på en ny jobb i et felt han virkelig brenner for.

Av Jens Friberg

Publisert: Nå nettopp

– Det er et privilegium å få jobbe med noe jeg interesserer meg for. Det er absolutt en mulighet jeg setter stor pris på og det er ikke noe annet jeg kunne tenke meg å bruke mine krefter på, sier Bae til VG.

Den profilerte sjakk-kommentatoren og advokaten har de senere årene vært partner i advokatfirmaene Legalis og Alt Legalt, men trakk seg fra jobben i midten av januar.

Nå sier Bae at han går over i jobben som avdelingsleder for internrevisjon i Flyktninghjelpen fra over påske.

– Jeg ser virkelig frem til å jobbe med Flyktninghjelpen, og jeg skal bidra til organisasjonsutvikling og til å følge opp at regler blir fulgt opp intern. Som jurist, advokat og med min organisatoriske kompetanse håper jeg at jeg kan bidra på dette feltet, sier Bae.

les også Magnus Carlsen: Så lenge skal jeg spille sjakk

I et større VG-intervju i 2019 la Bae frem sitt brennende engasjement for arbeidet med flyktninger og har for eksempel organisert sjakk-kvelder på Bøler bibliotek med hensikt om å bidra til integrering.

– Jeg har hatt en veldig positiv erfaring med å kombinere sjakk og det å integrere flyktninger i landet. Sjakken knytter folk sammen på tvers av generasjon, bakgrunn og fysiske forutsetninger, sier Bae.

– Men det viktigste spørsmålet: Kommer du til å fortsette med å kommentere sjakk på NRK?

– Ja, det skal jeg også få tid til. Først når Magnus skal forsvare VM-tittelen sin i november, sier Bae.

PS! Kandidatturneringen, som skal avgjøre hvem som får møte Magnus Carlsen i kampen om VM-tittelen, begynner 19. april.