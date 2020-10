BEKYMRET: Rikstoto-sjef Camilla Garmann (t.v.) er bekymret for norsk hestesport. Til høyre ser vi Per Oleg Midtfjeld og Ble Du Gers vinne Oslo Grand Prix 2020. Foto: Norsk Rikstoto og NTB

Slipper 100 mill. i avgifter - mener det er 100 mill. for lite

Hestesporten slipper ifølge statsbudsjettet en avgift på 100 millioner kroner - men Rikstoto-sjefen mener at det ikke hjelper nok når det fra nyttår blir nye tapsgrenser for hestespill.

– Vi er svært tilfreds med at totalisatoravgiften blir fjernet, men det vil bare delvis kompensere for den nedgangen vi kommer til å få når de nye tapsgrensene innføres den 1. januar, sier adm. dir. Camilla Garmann i Norsk Rikstoto.

– Vi regner med 20 prosent mindre å overføre til hestesporten, selv om avgiften fjernes, fortsetter Garmann til VG.

20 prosent tilsvarer 100 millioner kroner.

Rikstotos problem er at de har et lite antall storspillere som står for en betydelig andel av omsetningen. Likevel kommer hestespillet nå til å få regler som ligner Norsk Tipping, som har en tapsgrense for sine spillere på maksimalt 20.000 kroner i måneden.

Ellers fra «sportsdelen» av statsbudsjettet:

* Sykkelrittet Arctic Race of Norway blir også i 2021 forespeilet 15 millioner kroner i tilskudd.

* Andre internasjonale sykkelritt er øremerket med 10 mill.

* X Games på Hafjell er satt opp med 15 mill til neste års arrangement, likt med 2020.

* Ekstremsportveko på Voss får 3 mill., også det likt som i 2020.

* Skiflygingsbakken i Vikersund får etter forslaget 3,13 millioner kroner.

* Bob- og akebanen på Lillehammer får 2,61 mill.

* Momskompensasjonen for frivillige organisasjoner øker med 118,9 mill. kroner til 1,8 mrd. kroner.

* Momskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg økes med 104,5 mill. kroner til 299 mill. kroner i 2021.

* De som får støtte basert på medlemstall, og har fått nedgang pga corona i 2020, skal få bruke 2019-tall.

* Idrett og frivillighet får 1,185 milliarder i stimuleringsmidler i forbindelse med corona-utbruddet.

Statsbudsjettet for 2021 er i hovedtrekk positiv lesing for norsk idrett, heter det i en pressemelding fra Norges Idrettsforbund.

– Dette er positivt. Vi opplever at myndighetene ønsker å møte idrettens løpende behov for stimuleringsordninger som skal sikre at idrettsaktivitet kan opprettholdes, i størst mulig grad. Det blir viktig også å ta hensyn til organisasjonsledd som så langt har falt utenfor eksisterende ordninger, sier idrettspresident Berit Kjøll, som også mener det er viktig at moms på anlegg også i 2021 blir fullt ut kompensert.

Publisert: 07.10.20 kl. 12:22