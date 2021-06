MELDER FORFALL: Heidi Løke blir ikke med Norge til OL. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Heidi Løke dropper OL av personlige årsaker

Heidi Løke (38) har informert landslagssjef Thorir Hergeirsson om at hun ikke er tilgjengelig for sommerens OL.

Av Ida Høidalen

Det skriver Norges håndballforbund i en pressemelding.

Det er personlige årsaker som gjør at Vipers-spilleren ikke vil være disponibel for Håndballjentene under sommerens OL i Tokyo, står det i pressemeldingen.

Hun understreker at hun fortsatt er motivert for neste OL om tre år.

– Jeg har gode minner fra tidligere OL, men denne gangen er det riktig for meg å prioritere annerledes, og bli hjemme med familien. Jeg er fortsatt like sulten og motivert for landslagsspill, og neste OL er om kun tre år, sier Løke.

Strekspilleren tok OL-gull i London i 2012 og bronse i Rio de Janeiro i 2016.

Heidi Løke (38) Født: 12. desember 1982

Idrett: Håndball

Posisjon: Strekspiller

Klubb: Vipers Kristiansand

Landslag: 226 kamper / 801 mål

Tidl. klubber: Runar (–2000), Larvik (2000–2002), Gjerpen (2002–2007), Aalborg (2007–2008), Larvik (2008–2011), Györ (2011–2017), Storhamar (2017–2019)

Meritter: * Landslag: OL-gull og -bronse. To VM-gull, VM-sølv og VM-bronse. Fire EM-gull og ett EM-sølv. * Klubb: Champions League (5), cupvinnercupen, norsk seriemester (5), ungarsk seriemester (5), NM (5), ungarsk cup (5). * Aktuell: Landslagsveteranen melder forfall til sommerens OL i Tokyo. Vis mer

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sier i pressemeldingen at han støtter Løkes beslutning.

– Vi i landslagsledelsen har forståelse for at Heidi har behov for å prioritere annerledes nå, og støtter beslutningen hennes. Døren til landslaget står åpen, og hun er velkommen tilbake for å kjempe om plass på laget når hun er klar for det, sier han.

Løke var med da Vipers vant Champions League forrige helg. Hun har tidligere blitt kåret til verdens beste spiller og debuterte på landslaget helt tilbake i 2006.

