Brun og Strandli fortsetter satsingen: – Umåtelig glad

SOGNSVANN (VG) Ro-duoen Kristoffer Brun og Are Strandli fortsetter sammen i et år til.

– Jeg er umåtelig glad for at Are fortsetter. Jeg gleder meg veldig, sier Brun.

Kristoffer Brun og Are Strandli har hatt et langvarig samarbeid i lettvekt dobbeltsculler. De var nær å nå OL-finalen allerede i 2012 og opplevde sin aller største suksess da de vant VM-gull i Sør-Korea året etter.

Siden den gang har de stort sett tilhørt verdenstoppen i den tøffe båtklassen. De vant EM-gull i 2018, OL-bronse i 2016 og har ellers stort sett holdt til på pallen i alle mesterskap og verdenscupregattaer.

Men etter EM-gullet i 2018 har ting vært trøblete. Strandli ble syk foran VM-finalen samme år. I fjor fullførte duoen ikke EM, men sikret Norge kvoteplass i Tokyo-OL under VM. Finalen endte med en skuffende 4. plass.

Denne sesongen har blitt helt spolert av pandemien. Are Strandli kom nylig tilbake i trening etter å ha tatt en god pause.

– Da nei til OL kom (i mars), var det slutt på lidelsen og rett på burgeren. Det vil være knalltøft å ha sluppet opp, for så å begynne om igjen etter to måneder, sa Are Strandli spøkefullt til VG i mai. Han la til:

– Det kan være bra med et avbrekk. Jeg får andre impulser og tror det vil gi sterkere motivasjon og bedre driv på vannet når jeg kommer tilbake.

Stavanger-roeren utelukket ikke OL-deltagelse i 2021. Kristoffer Brun har holdt treningen oppe gjennom sommeren.

