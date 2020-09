STRENGT: To av verdens beste sjakkspillere, Fabiano Caruana (t.v.) og Levon Aronian, sitter i karantene på sine hotellrom i Stavanger. Her er de fotografert i fjorårets Norway Chess. Til høyre Kristin Steinsnes-Åsebø og Kristine Furubotten Iversen fra Forusakutten, som foretar corona-testingen på Hotell Clarion Energy. Foto: Carina Johansen/NTB og Norway Chess

Verdensstjernene må sitte i karantene i Stavanger: – Klar fordel for Magnus

Mens fotball- og håndballspillere får et ganske mykt corona-opphold i Norge, må verdens beste sjakkspillere sitte i karantene i ti dager før Norway Chess, som starter mandag.

Dette er den første fysiske sjakkturneringen på toppnivå siden VM-kvalifiseringen måtte stoppes da de var midtveis i mars måned.

Fire av verdens beste sjakkspillere sitter nå «innesperret» på Clarion Energy i Stavanger. Det er Fabiano Caruana (nummer 2 i verden), Levon Aronian (9), Jan-Krzysztof Duda (15) og Alireza Firouzja (22).

Norway Chess har som følge av pandemien måttet kutte ned til seks spillere. De to øvrige deltakerne er norske; Magnus Carlsen (1 i verden) og Aryan Tari (133).

– Vi har en nøye smittevernplan, som følges til punkt og prikke, sier Norway Chess-generalen Kjell Madland.

– De utenlandske deltakerne må være ti dager i karantene. De sitter på sine hotellrom, og de får maten servert ved døren. Det eneste som de kan tillate seg, er en spasertur.

– Hva med de norske?

– Magnus og Aryan testes også for corona, men de kan gjøre det i Oslo. De oppfordres til å gå i hjemmekarantene 10 dager i forkant av turneringen.

Armeneren Levon Aronian (37) synes det er tungt:

– Det er ikke lett å sitte her hele tiden. Arrangørene tar godt vare på oss, men det er psykologisk tøft. Det er det samme for alle - men ikke for Magnus og Aryan - så de har en klar fordel, sier Aronian til VG.

NORWAY CHESS: Aronian og Carlsen i aksjon i Norway Chess 2019. Foto: Carina Johansen / NTB

– Hva kan du gjøre?

– Jeg får lov til å sykle meg en tur eller gå. Men ellers ingenting.

Aronian er likevel svært glad for at det endelig er klar for en fysisk sjakkturnering igjen, selv om det har vært stor digital aktivitet siden verden stengte ned midt i mars.

– Jeg spilte nylig i Bundesliga, og det var godt å sitte foran et fysisk brett igjen. Det er annerledes når du spiller digitalt. Når vi møtes over brettet, hører du pusten til motstanderen og se reaksjonene. Det er faktorer som gjør det mer spennende.

Det er ikke bare spillerne som er underlagt det strenge regimet. Det gjelder også de to dommerne og intervjueren Fiona Steil-Antoni. TV 2s team må også gjennomgå corona-testing.

– Vi har også et spesielt luftrensningssystem so skal hindre at bakterier fester seg på flater. Det er installert både på rommene til spillerne og i spillesalen, forteller Madland - og kommer med følgende kuriositet:

– Antibac er sponsor til turneringen!

Norway Chess samarbeider med Forusakutten om opplegget rundt smittevernet.

– De utenlandske spillerne ble oppfordret til ikke delta på noen arrangement med publikum eller utsette seg for risiko med smitte de siste 14 dagene før avreise til Norge, forteller Madland.

– De har også blitt bedt om reise mest mulig direkte til Stavanger, uten unødige mellomlandinger.

De internasjonale kommentatorene i turneringen skal ikke sitte i Norge. Judit Polgar befinner seg i Budapest, mens Vladimir Kramnik sitter i Geneve.

For Levon Aronian er det spesielt å spille i Norge nå - mens det er en væpnet konflikt mellom hans hjemland Armenia og Aserbajdsjan om enklaven Nagorno -Karabakh.

– Jeg skulle gjerne ha vært hjemme og inspirert våre soldater, hjulpet til med det jeg kan. Men jeg er sjakkspiller og kan bidra ved å spille godt her i Stavanger.

Publisert: 30.09.20 kl. 19:23

