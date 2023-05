Amanda Anisimova tar en pause fra profesjonell tennis.

Amerikansk tennistalent setter satsingen på pause

Amanda Anisimova (21) tar et avbrekk fra profesjonell tennis på ubestemt tid. Grunnen skal være utbrenthet og hensynet til egen psykisk helse.

NTB

Det melder WTA-touren lørdag.

– Jeg har virkelig slitt med min psykiske helse og utbrenthet siden sommeren 2022, skriver Anisimova på Instagram.

– Det har blitt uutholdelig å være på tennisturneringer. Jeg har prøvd så godt jeg kan å «pushe» meg gjennom det, skriver hun videre.

Hennes siste kamp før pausen var exiten i første runde av Madrid Open.

Anisimova ble et velkjent navn for tennismiljøet da hun nådde semifinalen i Roland Garros som 17-åringen tilbake i 2019. Bare måneder senere gikk far og trener Konstantin Anisimova plutselig bort i en alder av 52.

– Dette er åpenbart det tøffeste jeg noen gang har gått gjennom. Det eneste som hjelper meg er å spille tennis. Det er det som gjør meg glad, og jeg vet det hadde gjort han glad, sa hun til New York Times i 2020.

I 2022 nådde hun kvartfinalen i Wimbledon. For øyeblikket er hun nummer 47 i verden.

