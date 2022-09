LIKVIDITETSPROBLEMER: Høye strømpriser gjør at Furuset må vurdere å stenge ned idrettshallen. Fra venstre: Anders Moe, daglig leder i Furuset ishockey og Vidar Noreng, daglig leder i Furuset Idrettsforening.

Furuset-leder fortviler over millionregninger: − Da er det slutt

FURUSET (VG) Østkant-klubben Furuset aktiviserer 2000 barn og ungdom. Nå har daglig leder i klubben varslet styret om at det kan gå mot nedstenging. De vil ikke klare å betale strømregningene.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Furuset IF er en viktig klubb for barn og ungdom på Oslos østkant. Daglig leder Vidar Noreng forteller at klubben ligger i et område hvor betalingsevnen ikke er blant den beste i Norge.

– Vi vil snart ikke ha likviditet når regningene skal betales. Strømleverandøren kan skru av strømmen, sier Noreng til VG.

Klubben er et viktig samlingspunkt for mange minoritetsbarn- og ungdom.

Den tradisjonsrike klubben på Oslos østkant har redusert strømbruken med 50 prosent den siste tiden, men det er langt fra nok når strømregningen kommer.

– Strømutgiftene vil bli på cirka 4,5 millioner kroner i 2022, det var cirka 1,8 millioner kroner i fjor. Det mellomleddet der er penger vi ikke har. Om vi ikke får en annen ordning for strømstøtteordningen, så må vi i verste fall avslutte hockeyen for i år. Jeg håper folk ser alvoret, sier Noreng til VG.

På en annen side av hovedstaden har KFUM Oslo økt treningsavgiftene for barn og unge på grunn av energiprisene. Onsdag slo idrettspresident Berit Kjøll og syv kretslederne full alarm om strømkrisen før vinteren som venter - og brukte da blant annet Furuset IF som eksempel.

BEKYMRET: Vidar Noreng sier det haster for Furuset og ber idrettspresident Berit Kjøll ta saken videre til regjeringen og Stortinget.

I Furuset er ishockeytrenerne i klubben klare på at det ikke vil være aktuelt for dem å flytte kostnaden over på medlemmene.

– Idretten skal tross alt være for alle. Vi må ha det på et nivå hvor alle kan få være med og delta. Da kan ikke vi øke treningsavgifter og det som er på grunn av strømregningen, sier Susanne Strand, hovedtrener for kvinnenes A-lag.

Lørdag skal de etter planen spille sesongens første kamp i Bambusa-ligaen, kvinnenes toppdivisjon i Norge. Men om de kan spille hjemmekamper i Furuset Forum om noen uker er uvisst. Oslo-klubben ber innstendig om at myndighetene kommer på banen.

SERIESTART RUNDT HJØRNET: A-lagstrener Susanne Strand og assistent Daniel Ottesen håper Furuset kan opprettholde tilbudet. Ottesen mener norsk ishockey kan merke ringvirkningene av et tapt tilbud for barn og unge gjennom pandemien og nå eventuelt på grunn av strømkrisen i 10–15 år fremover.

– Det må skje veldig fort, og vi ser jo at strømprisene ikke går nedover. Det trengs både kortsiktige tiltak som kommer veldig snart og noe mer langsiktig. Det er ikke strømprisene som skal gjøre at unger ikke får delta på aktiviteter. Slik kan vi ikke ha det, sier nestleder i klubbens ishockeystyre, Jon-Terje Bekken.

VG møter Furuset-lederne under istreningen til U16-laget, som ledes av den tidligere landslagshelten Øystein Olsen.

På sidelinjen står Ben Roger Brandt, assistenttrener, styremedlem og økonomiansvarlig i hockey-delen av klubben.

Han er bekymret over konsekvensene ved å stenge ned hallen.

– Det vil være krise. Man har lidd mye under pandemien allerede og hvis vi eventuelt må stenge ned igjen, akkurat nå som vi er i ferd med å bygge opp igjen, så vil det kanskje være den siste spikeren i kisten, sier han.

IDRETTEN SOM MØTEPLASS: Tidligere landslagsspiller Øystein Olsen frykter barn og unge vil «havne på gaten» om hallen stenges ned. – Skal vi sette det opp litt i perspektiv, så blir strømregningen en investering i fremtiden. Tar stat og kommunen den regningen, så slipper vi å få mer sosiale problemer, sier han.

– Vi har jo mistet mange på grunn av den perioden vi har vært i, og har akkurat begynt å få litt påfyll i alle lagene. Vi har akkurat startet opp med skøyteskolen. Hvis vi må stenge ned nå, så er det totalt krise, sier Brandt.

Nå frykter han et frafall, og sier samtidig at han ikke tror at politikerne forstår viktigheten av idretten for barn og unge.

– Under pandemien var det et mål om å skjerme barn og unge og sørge for at de har aktiviteter. Nå øker strømprisene. Har tankegangen forsvunnet helt? Det er like ille å stenge på grunn av strøm som på grunn av pandemien, supplerer Bekken.

KJEMPER FOR AKTIVITETEN: Jon-Terje Bekken (venstre) og Ben Roger Brandt er opptatt av viktigheten av å holde aktivitetsnivået oppe.

Strømstøtten fra staten kommer nemlig mange måneder etter at regningene forfaller.

– Vi klarer å betale strømregningen for september, men da er det slutt. Da har vi ikke mer penger. Vi har ikke mulighet til å legge ut flere millioner kroner, sier Noreng.

Han forteller at strømregningen for isen i Furuset Forum for august var på rundt 400.000 kroner.

– Vi har varslet styre at i verste fall blir det nedstenging. Det begynner å bre seg en engstelse lokalt på Furuset. Først hadde vi pandemi, nå kommer dette. Det som foregår i Furuset Forum er sentralt i livet på Furuset, sier Noreng.

Tirsdag skrev VG om Åsane Arena som fikk hjelp av en lokal milliardær i strømkrisen. På Furuset er det ingen milliardær som har meldt seg.

Furuset har rundt 2000 medlemmer, de aller fleste er barn og ungdom. I tillegg til ishockey har klubben tilbud om tennis, fotball, allidrett og håndball. Klubben har mange prosjekter som juniorklubb, ungdomsklubb, aktivitetsskole, skøyteskole og lederopplæring for unge.

Furuset IF eier sitt eget anlegg. De fleste ishaller er kommunalt eid og kommunene får regningen. Furuset la is i hallen i august.

– Håndball, fotball og tennis skal vi kunne greie å drifte. Men isen må vi kanskje fjerne. Det koster også mye penger, sier Noreng.