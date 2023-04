Gustav Valsvik scoret Godsets første mål for sesongen.

Kaptein Valsvik sikret drømmedebut for Isnes – Godset vant 1-0 hjemme over Aalesund

(Strømsgodset – Aalesund 1–0) Strømsgodset kunne slippe jubelen løs da de vant 1-0 hjemme over Aalesund i lagets utsatte sesongstart.

NTB

Dermed fikk Jørgen Isnes en drømmedebut som trener for Strømsgodset etter at han tok over for Bjørn Petter Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund i vinter.

Foran 5014 tilskuere på Marienlyst stadion var det vertene som kom best i gang da Herman Stengel sendte et frispark mot bakerste stolpe. Der sto kaptein Gustav Valsvik klar og banket ballen i det lengste hjørnet på hel volley.

– Det var deilig å komme i gang. Jeg synes vi er OK, men vi må skape litt mer, var Valsviks analyse til TV 2 i pausen.

Jørgen Isnes debuterte som Godset-trene hjemme mot Aalesund.

Etter hvilen uteble de helt store sjansene, men innbytter Marcus Mehnert var nærmest å doble Godsets ledelse da han banket til fra utenfor 16-meteren.

Kampen var Godsets første for sesongen etter de fikk sesongstarten borte mot Lillestrøm utsatt etter et stort coronautbrudd i klubben.

Isnes kom fra KFUM, hvor han har gjort sakene sine svært godt i 1. divisjon. Han tok også med seg Fredrik Kristensen Dahl, som i likhet med treneren, fikk Godset-debuten sin da han startet mot Aalesund.