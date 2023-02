Birk Ruud tok VM-gull i slopestyle

Det ble en norsk festdag i VM i Georgia. Birk Ruud (22) sikret gull og Christian Nummedal (27) sølv i slopestyle.

Ruud varr storfavoritt før tirsdagens slopestyle, og innfridde forventingene med et nær feilfritt andre run.

Etter første runde lå Birk på en tredjeplass med en poengsum på 82,21. I den siste runden var det 84,33 som skulle slås, noe han klarte med glans:

Ruuds siste runde var feilfri, og fikk en poengsum på 90,75.

Med det tar Ruud sitt første VM-gull. Fra før hadde han VM-sølv i slopestyle i 2019.

– Jeg er veldig takknemlig og glad for seieren. I dag kan jeg si at jeg er verdens beste, og det føles bra, sier Ruud i et intervju med FIS etter siste runde.

– Jeg våknet i dag med litt feber, men det funket i dag og det var sykt digg, sier Ruud til Viaplay.

Christian Nummedal åpnet godt i den første runden, men et stygt fall hindret han i en god plassering. På den siste runden gjorde imidlertid 27-åringen alt riktig, og fikk en imponerende poengsum på 87,08.

Det holdt lenge til ledelse, men Birk Ruud sikret altså seieren med sitt siste run og Nummedal tok med det sølv.

– Det har vært en helt sinnssyk dag. Det var litt uromomenter, men det er helt sykt at jeg fikk det til. Jeg har vært emosjonell og nesten på gråten, sa Nummedal til Viaplay.

Andri Ragettli fra Sveits åpnet knallsterkt i den første runden og tok en tidlig ledelse. Poengsummen til Ragettli holdt ikke ut siste runden, og sveitseren endte på tredjeplass bak Nummedal og Ruud.

Info Resultater slopestyle 2023 herrer TOPP 5: 1. Birk Ruud (Norge) 90,75 2. Christian Nummedal (Norge) 87,08 3. Andri Ragettli (Sveits) 84.33 4. Max Moffatt (Kanada) 82.80 5. Sebastian Schjerve (Norge) 81,85 Vis mer

Sebastian Schjerve var en medaljefavoritt i finalen etter å ha blitt treer i kvalifiseringen. Han bommet på første forsøk, men i «run» nummer to fikk han 81,85 poeng. Det holdt til 5.-plass.

Tormod Frostad endte på 15.-plass med 35,05 poeng etter å ha bommet i begge sine forsøk.

VM avsluttes med Big Air for de norske friskiherrene søndag.