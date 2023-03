Thomas Pidcock vant Strade Bianche i Italia.

Pidcock til topps i Strade Bianche

Den britiske Ineos-rytteren Thomas Pidcock vant prestisjetunge Strade Bianche i Italia. Sven Erik Bystrøm hang lenge med, men måtte til slutt slippe teten.

NTB

Pidcock kunne ta seieren med knusende ro da han kom alene i mål. Andreplassen ble tatt av Valentin Madouas, mens Tiesj Benoot ble nummer tre.

Bystrøm stilte også til start i Italia og var lenge i brudd med Ivan Romeo og Allesandro De Marchi, men slapp tetgruppen tre mil før målgang. I forkant hadde Romero gjort det samme.

Rittvinneren tok opp jakten på bruddet med fem mil igjen. Han ristet sakte, men sikkert av seg Bystrøm og De Marchi. Slitne etter lange gruspartier kunne ingen av rytterne bak ham tette luken.

Alene i front og løftet fram av de mange publikummerne var seieren et faktum for Pidcock. Markus Hoelgaard kjørte rittet for Trek-Segafredo.