LEDET OPPVASKMØTE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her avbildet under ekstraordinært idrettsting i 2021.

Jacobsen etter «oppvaskmøte»: − Jeg trodde jeg skulle få mye mer dritt

Utøverkomité-leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen hadde invitert nær rundt 400 toppidrettsutøvere til «oppvask» etter den betente saken om russisk deltakelse i internasjonal idrett. Bare et 30-talls utøvere stilte.

– Jeg trodde jeg skulle få mer dritt, sier Jacobsen til VG kort tid etter at møtet var over i 21:00-tiden tirsdag.

I rundt halvannen time ledet hun den digitale seansen etter at det har stormet rundt henne som person og utøverkomiteens rolle den siste drøye uken.

Det startet med at NRK hadde kilder som opplyste at Jacobsen «tok til orde for Russland-retur i IOC-møte».

En oppgitt Jacobsen kritiserte NRK i et VG-intervju og hevdet at hun kun tok til orde for en diskusjon om temaet.

Søndag delte hun referatet fra IOC-møtet. Det har ikke stoppet kritikerne. Blant dem roeren Kjetil Borch.

Og tirsdag kveld var det altså tid for å snakke med og ikke om hverandre.

– Jeg har forsøkt å redegjøre for hva vi driver med, hva som har skjedd i denne saken og hva vi har sagt. Så har jeg bare beklaget. Det har vi uttalt oss om før også. Denne saken var av en sånn natur at flere burde vært hørt i forkant. Men det har ikke vært verdens største tidsvindu her.

– Så redegjorde jeg litt for rollene mine siden det også har vært oppe til diskusjon. Vi diskuterte disse tingene. Noen hadde meninger om selve saken, men ikke så mye om prosessen. Det var nyttige og fine innspill, sier Jacobsen.

Utøverkomité-lederen forteller at de hadde sendt ut e-poster til rundt 400 adresser.

Hun har ikke helt nøyaktige rapporter, men sier det var omtrent 30 utøvere som «møtte» opp til den digitale seansen.

Jacobsen vil ikke si hva hun mener om deltagelsen etter en snau uke der saken har fått stor oppmerksomhet.

VG utvider saken.