TABBET SEG UT: Her er Tobias Foss under et ritt for to år siden.

Foss med spurt-tabbe: − Det så sikkert dumt ut

Tobias Foss trøkket til med en voldsom spurt halvannen mil før mål på 1. etappe i Tour de Romandie, i den tro at det var bonussekunder å hente. Det var det ikke.

NTB

– Vi hadde hørt at det var bonussekunder og så en mulighet. Det ble bra utført, men så var det ikke sekunder likevel. Det så nok dumt ut, men det er ingen stor greie, sa Foss i et intervju vist på Eurosport etter at han tråkket inn til 44.-plass i det store feltet som kom samlet til mål.

– Jeg fikk høre av en av de andre at det ikke var bonussekunder, og etter fem minutter fikk vi det bekreftet over radio. Det var en ærlig feil. Vi gikk for det da vi trodde det var noe. Det er bedre enn bare å sitte på rumpa, sa Foss.

Ethan Vernon fra Storbritannia var best i spurten og overtok ledertrøya fra lagkamerat Josef Cerny, som vant tempoprologen tirsdag. Soudal-QuickStep-laget har dermed fått en kjempestart på rittet.

Foss bar poengtrøya onsdag fordi Cerny hadde ledertrøya. Han får bære den også torsdag, som toer bak Vernon i poengsammendraget.

– Når man har sprinttrøya så må man spurte, sa Foss med et smil.

Jumbo-Visma-rytteren var noen tidels sekund bak Cerny på prologen og gikk så vidt glipp av sin første verdenstourseier. Han bruker rittet til å komme seg i form foran Giro d'Italia etter å ha slitt med magetrøbbel den siste tiden.

– Jeg tar dag for dag, og så langt, så godt. Jeg overrasker meg selv, sa han.

Foss er nummer tre i sammendraget, ett sekund bak Vernon og Cerny.

