Tre personer er dømt i forbindelse med bestikkelsessaken i OL i Tokyo.

Leder for OL-sponsor fikk betinget fengselsstraff i Tokyo

En tidligere styreleder for en sponsor for OL i Tokyo ble fredag ​​idømt en betinget fengselsstraff på 2,5 år i bestikkelsessaken rundt 2020-lekene.

I tillegg ble to kollegaer av mannen dømt, melder nyhetsbyrået AFP. De får dommene bekreftet av en talsperson for tingretten i Tokyo.

De to andre fikk også betinget fengselsstraff på henholdsvis ett år og 18 måneder. De tre ble arrestert sammen med den tidligere OL-lederen Haruyuki Takahashi, som står tiltalt for å ha mottatt disse bestikkelsene for å hjelpe selskapet Aoki Holdings med å bli sponsor for lekene.

– Disse kriminelle handlingene skadet rettferdigheten rundt driften av lekene og vakte verdens oppmerksomhet, sa dommer Kenji Yasunaga i retten fredag.

Takahashi var en del av styret i Tokyo-OL. Før det var han sjef for reklamegiganten Dentsu. Det var i august at japanske myndigheter åpnet sak mot ham. Takahashi anklages for å ha mottatt flere hundre tusen dollar fra OL-sponsoren Aoki Holdings. Summen skal ha vært på rundt fire millioner kroner.

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo skrev i fjor at et konsultasjonsfirma drevet av Takahashi undertegnet en kontrakt med Aoki Holdings i 2017, ett år før sistnevnte ble offisiell partner i forbindelse med OL i Tokyo.

